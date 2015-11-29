به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پیرس برازنان با جکی چان اسطوره هنرهای رزمی برای ساخت یک فیلم جدید اکشن همکاری می‌کند.

این فیلم را مارتین کمپبل کارگردانی می‌کند و هنوز نامی برایش انتخاب نشده است.

در این فیلم جکی چان در نقش یک رستوران‌دار در محله چینی‌های لندن ظاهر می‌شود که پس از این که دخترش توسط گروهی از تروریست‌های ایرلندی کشته می‌شود، وارد کارهای خلاف می‌شود.

برازنان نیز در نقش یک مامور سابق دولتی ظاهر می‌شود که پایش به این ماجرا باز می‌شود.

پیرس برازنان بازیگر نقش‌های جیمز باند پیش از دنیل کریگ، هفته پیش فیلم «اسپکتر» را از نظر قصه ضعیف خوانده بود و در عین حال بازی دنیل کریگ را تحسین کرده بود.

در عین حال جکی چان از گروه صداپیشگان «کونگ فو پاندا ۳» است که اولین تریلر آن اوایل همین ماه منتشر شد.

جکی چان به تازگی فیلمبرداری فیلم جدیدش در دوبی را تمام کرده است.