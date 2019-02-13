هر نخست وزیر اسرائیلی امیدوار است «بن سلمان» پادشاه عربستان شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که هر نخست وزیری که بعد از ۲ ماه دیگر در اسرائیل انتخاب شود امیدوار است که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان را به عنوان پادشاه در کاخ الیمامه ببیند چرا که وی از زمان به عهده گرفتن منصب ولایت عهدی برای تقویت روابط ریاض- تل آویو تلاش کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: روابط میان عربستان و اسرائیل بعد از امضای توافق نامه میان ایران و کشورهای غربی شاهد یک تحول بود.

در این گزارش تاکید شده است: رئیس موساد(سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) نخستین مقام اسرائیلی بود که مسئولان سعودی در ابتدای سال ۲۰۱۴ با دیدار با وی موافقت کردند. کشته شدن جمال خاشقجی و مخالفت فلسطینی ها با «معامله قرن» باعث مهار شدن دیدگاه بن سلمان برای عادی سازی روابط با اسرائیل شد.