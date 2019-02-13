غیبت دانشجویان شرکت کننده در راهیان نور موجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام ابراهیم کلانتری گفت: اردوی راهیان نور از مهم ترین سرمایه‌های ارزشمند جمهوری اسلامی ایران است و اعتقاد و میل به جهاد و شهادت، ایستادگی در مقابل زورگو و دشمنان و شیاطین خارجی، انگیزه‌ حرکت در راه اسلام و پیروی از آرمان‌های انقلاب اسلامی یک میراث گرانسنگ فرهنگی به شمار می‌آید.

وی افزود: با این نگاه، ارزش‌ها و خاطره های هشت سال دفاع مقدس نیز یک گنجینه ارزشمند فرهنگی و راهیان نور، یک حرکت ماندگار و یک فناوری نو برای استفاده‌ از این میراث بزرگ برای نسل جوان امروز و آینده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در رویکرد جدید معاونت فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه، ترویج روزافزون فرهنگ ایثار و شهادت و گسترش اردوهای راهیان نور با تکیه بر ایجاد زمینه برای زیارت با معرفت معراج شهیدان و کربلای ایران در دستور کار قرار گرفته است.

کلانتری با بیان اینکه امیدواریم با عملی کردن این مهم، گامی در تعالی و مقاوم سازی فرهنگی خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی برداشته شود، تاکید کرد: در این راستا کمک همه جانبه روسا و معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدهای سراسر کشور درباره هر چه بهتر برگزار شدن این اردوها مطابق با ضوابط ستاد مرکزی راهیان نور کشور مورد انتظار است.

وی، اردوهای راهیان نور را رکن مهم فرهنگی دانست که می تواند انعکاس دهنده فرهنگ دینی، انقلابی، مدیریت جهادی و عنصری مهم در نهادینه سازی مفهوم جهاد در راه خدا و همچنین مقابله با توطئه های امروز استکبار جهانی و دشمنان داخلی و خارجی باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: مقام معظم رهبری، راهیان نور را عاملی برای جلوگیری از فراموش شدن ارزش ها و درس های دوران دفاع مقدس معرفی کرده اند. ایشان همچنین در رهنمودی دیگر فرمودند باید محتوای ارائه شده برای راهیان نور مملو از تبیین حقایق معرفتی و معرفی نقاط قوت و برجسته دفاع مقدس باشد.

کلانتری اردوی راهیان نور را گامی برای مقاوم سازی و بیمه معنوی و انقلابی کردن دانشجو دانست و ادامه داد: به برکت خون پاک شهیدان، امروز برای دانشجویان نسل جدید عرصه های جذاب و تاثیرگذار معرفتی زیادی وجود دارد که هر یک می تواند طراحی های ضدفرهنگی بدخواهان و دشمنان را خنثی کند. قطعا جاذبه شهیدان و موضوع های مرتبط با هشت سال دفاع مقدس در راس همه آنهاست.

وی اظهار داشت: از دانشجویان شرکت کننده در کاروان های راهیان نور انتظار داریم سیره عملی شهیدان و آرمان های حضرت امام (ره) را خوب بیاموزند و به عنوان سوغات سفر با خود به محیط دانشگاه و کلاس های درس بیاورند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تمامی واحدهای دانشگاهی این موضوع را در تازه ترین نشست اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی مطرح و مطابق با ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اردوهای راهیان نور، نسبت به تشکیل شورای اجرایی آن اقدام کنند.

با بیان اینکه غیبت دانشجویان شرکت کننده در اردوی راهیان نور، موجه خواهد بود، گفت: مسئولان واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی برای دسترسی به تازه ترین آیین نامه اجرایی اردوهای راهیان نور دانشجویی کشور می توانند به سایت معاونت فرهنگی و دانشجویی به نشانی www.farhangi.iau.ir مراجعه کنند.