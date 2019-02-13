به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن اختری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در همایش بزرگداشت شهید فتحی شقاقی که صبح امروز برگزار شد، اظهارداشت: در ایامی قرار داریم که سفارت اسرائیل در ایران برچیده و سفارت فلسطین در کشور ما به صورت رسمی افتتاح شد و این در حالی بود که تا آن زمان فلسطین در هیچ کشوری سفارت نداشت.

وی گفت: این اقدام بزرگ و انقلابی برای جهانیان حرکتی خیره کننده بود چراکه، یک نظام جمهوری اسلامی نوپا در همان آغاز برای دفاع از فلسطین و مبارزه با اسرائیل به میدان آمده است.



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی کامل فلسطین و نابودی کامل صهیونیست ها، افزود: زمانی، امپریالیسم و هم‌پیمانان شرق و غرب و همه کشورهای مرتجع عرب همه دست به دست یکدیگر دادند که موضوع فلسطین را به طور کامل تمام کنند اما بعد از مدت ها شاهد هستیم که نتوانستند چنین کاری کنند.



اختری تصریح کرد: یکی از دست آوردهای انقلاب اسلامی که ناشی از موضع و بینش امام خمینی در خصوص فلسطین بود، خنثی کردن توطئه‌های دشمنان در موضوع فلسطین بود.



وی گفت: تا قبل از شکل گیری حزب الله در لبنان و مقاومت اسلامی در فلسطین، گروه‌های مبارز حضور داشتند ولی عنوان و هدف اسلامی در آنها نبود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن اندیشه‌های امام خمینی(ره) این اندیشه و هدف در آنها شکل گرفت.



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت با بیان اینکه یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی، عمومی سازی مساله فلسطین بود،خاطرنشان کرد: کشورهای غربی تلاش کردند که موضوع فلسطین را موضوعی عربی جلوه دهند ولی امام خمینی(ره) بحث دیگری را مطرح کردند و آن اینکه مساله فلسطین مربوط به همه جهان اسلام است.

اختری گفت: با پایه گذاری روز قدس از سوی حضرت امام خمینی(ره)، موضوع فلسطین عمومی شد و هر ساله در آن روز در کشورهای مختلف، تحرکات بسیار خوبی ضد اهداف صهیونیست ها شکل می گیرد.

وی تاکیدکرد: دشمنان خیلی تلاش کرده اند اهمیت روز قدس را کاهش دهند که شکر خدا موفق نشدند و هر ساله اعتراضات و تحرکات بیشتری را شاهد هستیم.



دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت افزود: ما باید توجه داشته باشیم که توطئه های دشمنان همچنان ادامه دارد، اعم از عادی سازی روابط با اسرائیلی ها و بازگشت فلسطینیان، که از سوی آمریکایی ها و هم‌پیمانان سعودی آن به شدت دنبال می شود.



اختری در پایان با تاکید براینکه ما باید همگی دست به دست هم دهیم و با هر جریانی که از عادی سازی روابط با اسرائیل دفاع می‌کنند مقابله کنیم، گفت: از گروه های مقاومت فلسطینی تقاضا می‌کنم که مقتدرانه در برابر سردمداران مرتجع عرب که از عادی سازی دفاع می کنند، دفاع کنند چرا که این خطر بزرگی است.