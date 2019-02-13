طرح ساماندهی امور مساجد کشور در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی و در راس آن تبریز، برای ایران جهات اهمیتی متعددی دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در آذربایجان شرقی رونق و اهمیت انجمن های اسلامی زیاد است، گفت: درمورد ساماندهی مساجد در نظر داریم که با مشورت فرهیختگان و علمای عرصه تبلیغ دینی و فرهنگی، طرحی را درمورد ساماندهی مساجد به مقام معظم رهبری ارائه کنیم.

وی یادآور شد: هدف اصلی، ساماندهی امور مساجد در سطح کشور است و برای این موضوع هیچ توجهی به مطرح شدن نام و نشان سازمان تبلیغات اسلامی نداریم و اصل محوریت، مسجد است.

وی ایجاد متولی واحد برای مساجد را اولویت طرحی اعلام کرد که برای ساماندهی امور مساجد به رهبر انقلاب ارائه می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود مزیت اصلی هیئت های مذهبی را مردمی بودن آن ها دانست و تاکید کرد: باید از این فرصت برای تبلیغ دین به نحو احسن استفاده کنیم.

وی همچنین درباره یکی از فعالیت های اصلی سازمان تبلیغات اسلامی در استان ها بیان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی باید بازوی تبلیغی مقام معظم رهبری در سطح کلان و نمایندگان ولی فقیه در سطح استان ها باشد.

حجت الاسلام والمسلمین قمی با تکیه بر سخنان مقام معظم رهبری، تبیین مبانی اسلامی را باعث ایستادگی مردم در برابر تبلیغات منفی دشمنان دانست و گفت: تبلیغ اسلام باید به زبان روز جامعه و جوانان صورت بگیرد تا اثرگذار واقع شود.

وی در پایان بر اهمیت فعالیت های نمایندگان ولی فقیه در استان ها برای پیش برد برخی از ماموریت های سازمان تاکید کرد.