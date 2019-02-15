شانس تیروکمان برای کسب سهمیه تیمی بیشتر از انفرادی است

مجید میر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه خردادماه سال آینده مسابقات تیروکمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک به میزبانی هلند برگزار می شود، گفت: حضورِ نتیجه بخش در این رقابت ها تنها هدفی است که از پیگیری تمرینات و شرکت در مسابقات المپیک سولیداریتی دنبال می کنیم.

وی با یادآوری اینکه در مسابقات هلند ۱۶ سهمیه انفرادی و ۸ سهمیه تیمی برای المپیک توکیو توزیع می شود، خاطرنشان کرد: کسب سهمیه در چنین میدانی سخت است اما محال هم نیست. امید داریم که بتوانیم به نتیجه موردنظر برسیم. ضمن اینکه برای ما احتمال کسب نتیجه مطلوب همراه با کسب سهمیه در بخش تیمی بیشتر از انفرادی است.

سرمربی تیم ملی ریکرو همچنین در مورد برنامه های تمرینی این تیم طی سه ماه آینده و تا پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی المپیک گفت: فعلا که در کیش پیگیر تمرینات هستیم. در واقع بر اساس شرایط اقلیمی بنگلادش که میزبان مسابقات المپیک سولیداریتی است، این جزیره را برای مرحله آخر اردو قبل از اعزام به این رقابت ها انتخاب کردیم. از ۱۴ بهمن تمرینات مان را در کیش آغاز کردیم و تا پایان ماه هم در همین جزیره خواهیم بود. سپس به تهران باز می گردیم تا دوم اسفندماه راهی محل برگزاری مسابقات المپیک سولیداریتی در بنگلادش شویم.

میررحیمی با بیان اینکه تیم ملی ریکرو با هشت کماندار در این رقابت ها شرکت خواهد داشت، گفت: در هر بخش مردان و زنان چهار نماینده داریم. اینکه کمانداران مان بتوانند در این مسابقات عملکرد خوبی داشته و نتایج قابل قبولی هم بگیرند اهمیت خودش را دارد اما بیشتر برای مان مهم است که آنها از این حضور در چنین میدانی در کنار برنامه های تمرینی دیگری خواهند داشت، برای مسابقات قهرمانی جهان آماده تر شوند.

این مربی همچنین یادآور شد: از ابتدای آغاز تمرینات یک برنامه زمان بندی را به لحاظ انجام تمرینات و کسب نتیجه لازم از آنها پیش بینی کردیم. تا به امروز مطابق با برنامه پیش رفته ایم طوریکه عقب نیستیم البته جلوتر از آن هم نیستیم. در هر صورت بعد از بازگشت از بنگلادش، کمانداران چند روز استراحت خواهند داشت سپس دوباره وارد اردوی آماده سازی می شوند. مسابقات کسب سهمیه المپیک خردادماه برگزار می شود و تا آن زمان باید تمرینات به صورت مستمر ادامه داشته باشد.

وی با یادآوری اینکه پیش بینی یک مرحله اردوی برون مرزی برای کمانداران ریکرو شده است، گفت: چین اردیبهشت ماه میزبان یک مرحله از مسابقات جام جهانی در شانگهای است که در آن شرکت خواهیم داشت. پیش از حضور این رقابت ها اردوی هفت - هشت روزه ای را در گوانگژو برگزار می کنیم و از همانجا راهی محل برگزاری مسابقات می شویم.

میر رحیمی همچنین در مورد زهرا نعمتی و شرایط تمرینی این کماندار پارالمپیکی تصریح کرد: زهرا نعمتی ساکن کیش است و چندماهی است که در این جزیره تمریناتش را دنبال می کند. وقتی تیم ملی تیروکمان معلولان برای برگزاری اردو به کیش سفر کرده بود، خانم نعمتی در کنار تیم بود. شخصا هم پیگیر وضعیت او و تمریناتش هستم. برای سفر به بنگلادش نعمتی را در اختیار نداریم. در واقع برای این اعزام از کماندارانی استفاده می کنیم که در سه مرحله اردوی قبلی کنار تیم بوده اند. از زهرا نعمتی اما برای اردو و اعزام های آتی استفاده خواهیم کرد.