به گزارش خبرنگار مهر،‌ همزمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ، تقاضا برای خرید ماهی با توجه به سنت دیرینه ایرانیان در نوروز برای پخت ماهی در شب عید افزایش می یابد به طوریکه قیمت انواع ماهی پرورشی تا رسیدن به روزهای آخر سال و شب عید 20 تا 30 درصد افزایش می یابد .

این درحالی است که هم اکنون و در بازار عمده فروشی ماهی در شهرهای شمالی کشور ، هر کیلو ماهی کپورمعمولی پرورشی 1700 تومان ، ‌هر کیلوماهی آمور یا سفید 2500 تومان وهر کیلو ماهی آزاد پرورشی 1100 تومان به فروش می رسد که البته این قیمت ها دربازار تهران با احتساب پنج تا شش درصد کرایه حمل و نقل تعیین می شود.

از سوی دیگر قیمت انواع ماهی درخرده فروشی های سطح شهر و با توجه به ریز یا درشت بودن ماهی نیز متغییر است.

محمد گشتاسب زاده ‌رئیس هیئت مدیره صنایع همگن شیلات با تایید افزایش قیمت ماهی در ایام نوروز تاکید می کند که افزایش مصرف با توجه به نزدیکی به روزهای پایانی سال ازیکسو و کاهش عرضه به دلیل پایان فصل عرضه ماهی و آماده شدن برای تولید سال آینده ازموارد عمده افزایش قیمت ماهی پرورشی در روزهای پایانی سال است.

به گفته گشتاسب زاده ، ‌نوسان قیمت ماهیان دریایی به دلیل وابستگی صید به شرایط جوی و امکان صید در دریا ،‌بسیار بیشتر است به طوریکه این نوسان قیمت گاهی به 200 تا 300 درصد نیز می رسد.