به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چهارشنبه شب، پس از این که عربستان سعودی اعلام کرد صادرات نفت خود را بیش از حد توافق شده قبلی، کاهش میدهد، قیمت نفت جهش کرد. اما افزایش میزان ذخایر انبارهای نفت خام آمریکا، باعث شد شاخصهای نفتی بخشی از سود خود را از دست دهند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که میزان ذخایر انبارهای نفت تجاری این کشور، با کاهش تقاضای پالایشگاهها، به بالاترین سطح خود از نوامبر ۲۰۱۷ رسیده است.
این افزایش ذخایر علیرغم کاهش واردات نفت آمریکا در هفته اخیر اتفاق افتاد، چراکه تولید نفت آمریکا برای پنجمین هفته متوالی در سطح رکوردی خود باقی مانده بود.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچمارک بینالمللی قیمت نفت، ۱.۲۳ دلار یا ۱.۹۷ درصد جهش کرد و به ۶۳.۶۵ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۸۷ سنت یا ۱.۶۴ درصد جهش کرد و به ۵۳.۹۷ دلار رسید.
تام سال، معاون ارشد اینتل افسی استون، میگوید: اخبار در مورد کاهش تولید سعودی تاثیر زیادی روی بازارهای نفت گذاشته است و در حال حاضر سرمایهگذاران بیش از هر عامل دیگری به این اخبار واکنش نشان میدهند.
وزیر انرژی عربستان سعودی، خالد الفالح، در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت که تولید نفت عربستان در ماه مارچ به زیر ۱۰ میلیون بشکه در روز خواهد رسید که این ۵۰۰ هزار بشکه در روز از سطح توافق شده در قرارداد کاهش تولید اوپک هم کمتر است.
عامل دیگر تقویتکننده بازارها، تحریمهای آمریکا بر ضد ونزوئلا است. طبق پیشبینی گلدمن ساکس، این تحریمها امسال ۳۳۰ هزار بشکه در روز از تولد نفت ونزوئلا را کاهش خواهد داد.
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