به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صائبی صبح چهارشنبه در نشست خبری چهل‌ویکمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان پسر و سی‌وپنجمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان دختر به میزبانی اصفهان اظهار کرد: شیوه برگزاری مسابقات امسال با هدف افزایش مشارکت دانش‌آموزان، توسعه میزبانی استان‌ها و تحقق عدالت ورزشی تغییر کرده و برای نخستین‌بار به‌صورت منطقه‌ای و در شش منطقه کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: این تغییر ضمن افزایش مشارکت دانش‌آموزان، ظرفیت استان‌های بیشتری را برای میزبانی مسابقات فعال می‌کند.

صائبی ادامه داد: مسابقات دانش‌آموزی در سه مرحله و در رشته‌های مختلف برگزار می‌شود؛ در بخش پسران هشت رشته و در بخش دختران هفت رشته ورزشی پیش‌بینی شده است.

رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور خاطرنشان کرد: فرآیند ورزش دانش‌آموزی از مدرسه آغاز می‌شود و پس از عبور از مراحل منطقه‌ای و استانی به مسابقات کشوری می‌رسد. در ادامه، استعدادهای برتر برای حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی شناسایی و هدایت می‌شوند.

صائبی ادامه داد: برای نخستین‌بار مسابقات ویژه دانش‌آموزان مدارس روستایی و عشایری نیز با هدف تحقق عدالت ورزشی برگزار می‌شود و دانش‌آموزان این مدارس به‌صورت ویژه در رقابت‌های پیش‌بینی‌شده حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات با شعار همه با هم برای ایران، برای مدرسه و با تأکید بر سلامت و امنیت دانش‌آموزان برگزار می‌شود، اظهار کرد: مسابقات ورزشی دانش‌آموزی علاوه بر ایجاد نشاط و امید، بستری برای تربیت تمام‌ساحتی، مشارکت عمومی و شناسایی استعدادهای برتر ورزشی است.

رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور همچنین به برنامه‌ریزی برای حضور دانش‌آموزان زیر ۱۸ سال کشور در مسابقات جهانی دانش‌آموزی در برزیل اشاره و خاطرنشان کرد: با همکاری فدراسیون‌های ورزشی، فرآیند انتخاب و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای حضور در این رقابت‌ها در حال انجام است.