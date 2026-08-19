به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی ظهر چهارشنبه در یکصد و پنجمین جلسه شورای مسکن استان سمنان در استانداری سمنان، به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دامغان اشاره داشت و افزود: ضرورت تسریع در روند اجرای پروژههای مسکونی و رفع موانع پیشروی متقاضیان مورد تأکید است.
وی با اشاره به موفقیت این شهرستان در اجرای طرح ویلاییسازی در سایت ۴۸ هکتاری اظهار کرد: اجرای این الگو در دامغان با استقبال مناسب متقاضیان همراه شده و بخش قابل توجهی از متقاضیان وارد فرآیند ساخت واحدهای مسکونی خود شدهاند.
عضو خانه ملت توضیح داد: از مجموع یکهزار و ۷۴ متقاضی واجد شرایط در سایت ۴۸ هکتاری، تاکنون یکهزار و ۳۵ متقاضی پروانه ساختمانی دریافت کردهاند که این میزان بیانگر پیشرفت مناسب فرآیند اجرایی طرح در این سایت است.
علیزاده برمی یادآور شد: بیش از ۹۰۰ متقاضی نیز عملیات ساخت واحدهای خود را آغاز کردهاند و نکته قابل توجه این است که بخش زیادی از این عملیات بدون دریافت تسهیلات بانکی آغاز شده است؛ موضوعی که نشاندهنده جدیت و عزم متقاضیان برای تکمیل واحدهای مسکونی و بهرهبرداری هرچه سریعتر از ظرفیت ایجادشده در این سایت است.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به الگوی ویلاییسازی در شهر دامغان بیان کرد: تجربه اجرای این طرح در سایت ۴۸ هکتاری نشان داده است که ویلاییسازی میتواند متناسب با شرایط و ظرفیتهای شهرستان، الگوی مناسبی برای تأمین مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان باشد.
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