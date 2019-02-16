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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۷

گوایدو به ارتش ونزوئلا ۸ روز مهلت داد

گوایدو به ارتش ونزوئلا ۸ روز مهلت داد

فردی که عنوان ریاست جمهوری ونزوئلا را غصب کرده است به ارتش این کشور ۸ روز فرصت داد تا با بازکردن راه ورود کمک‎های آمریکایی به خاک ونزوئلا، به وی ملحق شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خوان گوایدو غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا به ارتش این کشور  ۸ روز فرصت داد تا با تغییر موضع خود در جانبداری از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور، به وی ملحق شوند.

گوایدو با پیش‌بینی اینکه نخستین محموله از کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه آمریکا روز ۲۳ فوریه (۴ اسفند) به دست وی خواهد رسید، چنین ادعایی را مطرح کرد.

وی خطاب به نیروهای مسلح مدعی شد: ۲۳ فوریه به زودی فرا می‌رسد. روز بسیار مهمی برای جامعه ونزوئلا است تا درهای تغییر را به روی کشور باز کنیم. شما ۸ روز فرصت دارید که جانب قانون اساسی را بگیرید.

پیشتر در اوایل ماه میلادی جاری، گوایدو مدعی شده بود که ممانعت ارتش از ورود کمک‌های آمریکا به خاک ونزوئلا جنایت علیه بشریت است.

این درحالی است که مادورو می‌گوید آمریکا که خود بانی مشکلات اقتصادی ونزوئلا است؛ این کمک‌ها را با هدف مداخله در امور داخلی دولت کاراکاس ارائه می‌دهد.

گفتنی است گوایدو که رئیس کنگره ملی ونزوئلا است، حدود یک ماه پیش با حمایت واشنگتن، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و خود را رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین خواند.

کد مطلب 4543049
مریم خرمایی

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    نظرات

    • milad IR ۰۸:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      8 8
      پاسخ
      دم این فرد که خودشو رییس جمهور معرفی کرده گرم
      • بهرام IR ۱۲:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
        1 2
        نمیفهمی چی میگی واقعا؟ کاری به مادورو ندارم. اما به این جمله ناب امام راحل ایمان دارم. هرجا دیدین آمریکا از سیاست های ما ناراضی است بدانیم مسیر درستی پیش گرفتیم. هدف آمریکا تعرض به ثروت نفتی ونزوئلا است
    • ۰۹:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      6 4
      پاسخ
      بهتر نیست این فرد دستگیر و به یک کشور دیگر تبعید شود؟
    • IR ۱۰:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      9 6
      پاسخ
      آمریکاییها دیگه چه موجوداتی هستند! از یه طرف تحریمشون کردن از طرف دیگه اینجوری میخوان گولشون بزنن.
    • سالار IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      3 6
      پاسخ
      چهره ی خائن نادان رو ببینید. کسی که ونزوئلا را به سوریه دوم تبدیل خواهد کرد. خاک بر سر آن احمقهایی که با طناب این دیوانه میرن توی چاه
    • یوسف IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      3 1
      پاسخ
      زنده باد گوایدو به امید پیروزی
    • ناشناس DE ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      1 2
      پاسخ
      بهتره گوایدو دستگیر و تبعید شود انوقت دیگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه
    • IR ۱۸:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
      0 1
      پاسخ
      مرگ بر امریکای شیطان صفت و رژیم صهیونیستی غاصب کودک کش
    • محمد IR ۰۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
      1 0
      پاسخ
      هر شخصی که حمایت اکثریت رو داشته باشه رئیس جمهور اون کشوره. غاصب اونیه که حمایت مردم رو از دست داده حالا ميخواد با زور ارتش و اسلحه حکومت کنه

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