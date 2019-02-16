گوایدو به ارتش ونزوئلا ۸ روز مهلت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، خوان گوایدو غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا به ارتش این کشور ۸ روز فرصت داد تا با تغییر موضع خود در جانبداری از نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور، به وی ملحق شوند.

گوایدو با پیش‌بینی اینکه نخستین محموله از کمک‌های به اصطلاح بشردوستانه آمریکا روز ۲۳ فوریه (۴ اسفند) به دست وی خواهد رسید، چنین ادعایی را مطرح کرد.

وی خطاب به نیروهای مسلح مدعی شد: ۲۳ فوریه به زودی فرا می‌رسد. روز بسیار مهمی برای جامعه ونزوئلا است تا درهای تغییر را به روی کشور باز کنیم. شما ۸ روز فرصت دارید که جانب قانون اساسی را بگیرید.

پیشتر در اوایل ماه میلادی جاری، گوایدو مدعی شده بود که ممانعت ارتش از ورود کمک‌های آمریکا به خاک ونزوئلا جنایت علیه بشریت است.

این درحالی است که مادورو می‌گوید آمریکا که خود بانی مشکلات اقتصادی ونزوئلا است؛ این کمک‌ها را با هدف مداخله در امور داخلی دولت کاراکاس ارائه می‌دهد.

گفتنی است گوایدو که رئیس کنگره ملی ونزوئلا است، حدود یک ماه پیش با حمایت واشنگتن، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و خود را رئیس جمهوری این کشور آمریکای لاتین خواند.