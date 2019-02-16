به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، اگر چه هنوز زیرساخت های لازم برای استفاده از سیم کارت یادشده در اکثر نقاط جهان ایجاد نشده، اما تولید سیم کارت یادشده نشانه ای از پیشرفت های جدی چین در حوزه مخابرات و همین طور همکاری های موفق شرکت های مخابراتی آن با یکدیگر محسوب می شود.

تولید این سیم کارت نسل پنجم حاصل همکاری شرکت های سوهوچاینا و چایناتله کام بوده و انتظار می رود پکن پایتخت چین اولین شهری باشد که استفاده از سیم کارت های یادشده در آن ممکن شود.

چاینا تله کام راه اندازی شبکه مخابراتی نسل پنجم را در شش نقطه مختلف چین آغاز کرده و در عین حال دو اپراتور عمده دیگر چینی به نام های چاینا یونیکام و چاینا موبایل هم از برنامه های متعدد خود در این زمینه خبر داده اند.

چاینا یونیکام در حال آزمایش یک گوشی هوشمند نسل پنجم بوده و چاینا موبایل هم از تست ترمینال های مخابراتی نسل پنجم در سال جاری مخابراتی خبر داده است. انتظار می رود تجاری سازی شبکه نسل پنجم در چین در نیمه اول سال ۲۰۱۹ ممکن شود.