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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۷

مقدونیه شمالی: حمله داعش را دفع کردیم

مقدونیه شمالی: حمله داعش را دفع کردیم

وزارت کشور مقدونیه شمالی می‎گوید عملیات ویژه‎ای را برای دفع حمله احتمالی داعش انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت کشور مقدونیه شمالی از یورش پلیس به چندین مکان با هدف ممانعت از حمله از پیش برنامه‌ریزی شده داعش به این کشور خبر می‎دهد.

این وزارتخانه بدون ارائه توضیح بیشتر اعلام کرد که این عملیات بازدارنده را بعد از تبادل اطلاعاتی با یک کشور دوست انجام داده است.

گفته می‎شود که در این حمله برخی اقلام قابل استفاده در حملات تروریستی نیز ضبط و تصرف شده است.

این درحالی است که سفارت آمریکا در مقدونیه شمالی نیز روز جمعه درخصوص احتمال بروز حملات تروریستی در این کشور، هشدار امنیتی صادر کرد.

کد مطلب 4543167
مریم خرمایی

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