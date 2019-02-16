ثبت نام ۵ هزار نفر در آزمون دکتری تخصصی گروه علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز وابسته به وزارت بهداشت تا امروز ۲۷ بهمن فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در این آزمون ثبت نام کنند.

ثبت نام و ارسال مدارک به صورت اینترنتی خواهد بود.

آزمون دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی رشته های علوم پایه، بهداشت و تخصصی، داروسازی و دندانپزشکی در روزهای ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت اینترنتی) در روزهای ۹ تا ۱۱ اردیبهشت ۹۸ در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

آزمون کتبی مجموعه ۱: باکتری شناسی پزشکی، توکسین های میکروبی، مجموعه ۴: انگل شناسی پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، مجموعه ۵: فیزیولوژی پزشکی، فیزیولوژی ورزشی، مجموعه ۶: اقتصاد سلامت، سیاستگذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مجموعه ۷: علوم و صنایع غذایی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، مجموعه ۸: زیست فناوری پزشکی، پزشکی مولکولی، مجموعه ۹: بیوشیمی بالینی، زیست پزشکی سامانه ای در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

همچنین آزمون کتبی خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون، علوم تغذیه، علوم سلولی کاربردی، علوم تشریحی، نانوفناوری پزشکی، ژنتیک پزشکی، مدیریت اطلاعات سلامت، فارماکولوژی، اخلاق پزشکی، طب ایرانی، پرستاری، سالمند شناسی، سلامت در بلایا و فوریت ها، فیزیک پزشکی، علوم و فناوری های تصویربرداری پزشکی– گرایش تصویربرداری عصبی، مهندسی پزشکی (رباتیک پزشکی)، انفورماتیک پزشکی، مطالعات اعتیاد، مشاوره توانبخشی، سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

آزمون کتبی مجموعه ۲: بهداشت باروری، مامایی، مجموعه ۳: روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی، مواد دندانی و مجموعه رشته های داروسازی در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

آزمون کتبی ایمنی شناسی پزشکی، آینده پژوهی سلامت، مهندسی بافت، ارگونومی، بیولوژی تولید مثل، علوم اعصاب، سلامت و رفاه اجتماعی، مددکاری اجتماعی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، حشره شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی، شنوایی شناسی، گفتار درمانی، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، آموزش پزشکی، اپیدمیولوژی، آمار زیستی، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)، بینایی سنجی، سیاست های غذا و تغذیه، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، علوم بیومدیکال مقایسه ای هم در روز جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸ برگزار خواهد شد.

۶۴ رشته مربوط به دکتری تخصصی رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت هستند. از این تعداد ۴۴ رشته در دوره دکتری پژوهشی دانشجو می پذیرند و متقاضیان دکتری پژوهشی فقط مجاز به انتخاب این رشته ها هستند.

دو رشته «سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی» و «مواد دندانی» در گروه دندانپزشکی پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دارند.

در گروه داروسازی نیز پذیرش دانشجو دوره دکتری تخصصی در رشته های اقتصاد و مدیریت دارو، کنترل دارو، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، بیوتکنولوژی دارویی، سم شناسی، داروسازی بالینی، داروسازی سنتی، داروسازی هسته ای، نانوفناوری دارویی، زیست مواد دارویی و شیمی مواد خوراکی و آب شناسی پزشکی صورت می گیرد.

از این تعداد ۹ رشته دارای دوره دکتری پژوهشی است اما رشته زیست مواد دارویی فقط در دکتری پژوهشی دارای ظرفیت است و در دکتری تخصصی در هیچ دانشگاهی پذیرش ندارد.

فهرست دانشگاه های علوم پزشکی پذیرنده دانشجوی دکتری تخصصی در مناطق ده گانه آمایشی کشور»

منطقه آمایشی ۱: بابل، سمنان، شاهرود، گلستان، مازندران، گیلان

منطقه آمایشی ۲: ارومیه، تبریز

منطقه آمایشی ۳: کردستان، کرمانشاه، همدان

منطقه آمایشی ۴: اهواز

منطقه آمایشی ۵: شیراز، بندرعباس، فسا

منطقه آمایشی ۶: زنجان، قزوین، قم، اراک

منطقه آمایشی ۷: اصفهان، شهرکرد، کاشان، یزد

منطقه آمایشی ۸: کرمان

منطقه آمایشی ۹: بیرجند، مشهد

منطقه آمایشی ۱۰ : ارتش، انستیتو پاستور ایران، ایران، بقیه الله (عج)، تهران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شاهد، سازمان انتقال خون ایران، شهیدبهشتی، علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه آزاد اسلامی (کلیه واحدها)