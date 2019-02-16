فرار افسر آمریکایی به ایران یک ضربه سخت اطلاعاتی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات سابق ضد اطلاعات آمریکا گزارش داده «مونیکا الفرد ویت» عضو سابق نیروی هوایی ایالات متحده که به ایران گریخته، ضربات شدیدی بر عملیات‌های جاسوسی کشور خود وارد آورده است.

او همچنین مظنون به لو دادن اسامی جاسوس‌های دوجانبه بخش ضداطلاعات ارتش آمریکا است و ایران برخی از این جاسوس‌ها را شناسایی کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا به تازگی علیه مونیکا ویت که در بخش ضد اطلاعات نیروی هوایی ایالات متحده به پرونده‌های بسیار محرمانه‌ای دسترسی داشته، اعلام جرم کرده است. این وزارتخانه می‌گوید، خانم وایت در فوریه سال ۲۰۱۲ برای شرکت در کنفرانس «هالیوودیسم» به ایران سفر کرد، امری که ظاهرا راه را برای فعالیت‌های جاسوسی وی گشوده است. وی در نهایت تابستان سال ۲۰۱۳ به ایران گریخت اما از گزارش نیویورک تایمز برمی‌آید که اطلاعات ذی‌قیمتی را نیز در اختیار ماموران ایرانی قرار داده است.

این گزارش می‌گوید، مونیکا ویت که مسلمان نیز شده، متهم به افشای نام هشت مامور ضد اطلاعات ارتش آمریکا است و او همچنین می‌دانست که ایالات متحده چگونه ارتباطات مخابراتی خارجی را رهگیری می‌کند.

ویت علاوه بر اینها از عملیات‌های مخفی ارتش آمریکا در نقاط مختلف خاورمیانه باخبر بوده است.

به گفته یک مقام ارشد سابق اطلاعاتی آمریکا، وقتی که مونیکا ویت به ایران گریخت، نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده به یک سری «اقدامات دفاعی» دست زدند تا آسیب‌هایی را که او وارد آورده بود به حداقل برسانند.

یک مقام دیگر سابق امنیتی آمریکا گفته که اگر قرار باشد به خرابکاری‌های وی نمره‌ای از ۱ تا ۱۰ بدهد، نمره ۷ یا شاید ۸ را مناسب بداند.

مونیکا ویت از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ به عنوان افسر بخش ضد اطلاعات نیروی هوایی آمریکا مشغول به خدمت بوده و پس از آن نیز به مدت دو سال به عنوان کارمند قراردادی برای این بخش کار کرده است.

برخی رسانه ها با مخابره این خبر مدعی شده اند که پرونده وی همچنین با نام دو شرکت ایرانی «افق نو» و «نت پیگرد سماوات» پیوند خورده است. این دو شرکت هم‌اکنون تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.