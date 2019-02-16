سرمربی تیم فوتبال جوانان: هزار بازیکن را زیر نظر داریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سیروس پورموسی در خصوص برگزاری اردوهای انتخابی تیم فوتبال جوانان گفت: ما در 4 مرحله اردوهای مختلفی را برگزار می کنیم و مرتب بازیکنان را مورد ارزیابی قرار می دهیم. گروه اول بازیکنانی بودند که در تیم فوتبال نوجوانان بوده و تجربه بازیهای بین المللی و اردوهای مختلفی را دارند. گروه دوم توسط استعدادیاب های هر استان انتخاب شده که آنها را مد نظر داریم. گروه سوم مربوط به بازیکنانی هستند که در مسابقات آموزشگاه ها به رقابت پرداخته و استعدادیابی شدند. گروه چهارم نیز توسط اعضای کادر فنی از رقابتهای لیگ برتر و دسته اول جوانان شناسایی شده اند.

وی افزود: در واقع حدود هزار بازیکن را زیر نظر خواهیم داشت و در نهایت اردوهای انتخابی و ارزیابی بازیکنان تا پایان فروردین ماه ادامه دارد تا بتوانیم شاکله تیم ملی را شناسایی و تمرینات جدی خود را آغاز کنیم.

سرمربی تیم جوانان در پایان گفت: مهمترین مسابقه ای که پیش روی خود داریم رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا است که اواخر شهریور ماه برگزار می شود. ما پس از برگزاری این اردوهای انتخابی، از اردیبهشت ماه استارت اردوهای اصلی خود را خواهیم زد و بازیکنان زیر نظر کادر فنی برنامه های تمرینی و فعالیتهای آماده سازی خود را جهت شرکت در مسابقات آسیایی آغاز می کنند. در این میان برگزاری بازیهای دوستانه و حضور در تورنمنت های مختلف نیز مد نظرمان است چرا که بازیکنان نیاز به مسابقه دوستانه دارند تا علاوه بر کسب تجربه و اعتماد به نفس، کادر فنی به نقاط ضعف و قوت تیم پی ببرد.