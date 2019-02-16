بازیکنان تیم فوتسال سوهان محمد سیما برابر مس غیرتمندانه جنگیدند

حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: شکست برابر مس سونگون در خانه نمی‌تواند نتیجه راضی کننده‌ای برای ما باشد زیرا ما با وجود همه تفاوت‌هایی که بین دو تیم وجود دارد به دنبال پیروزی در قم بودیم اما باید بپذیریم که پیروزی در مجموعه‌ای از شرایط و پیش نیازها خلق می‌شود.

وی افزود: برابر تیمی قرار گرفتیم که برای قهرمانی بسته شده، امکانات فوق العاده‌ای دارد و بازیکنان بسیار باکیفیتی در اختیار گرفته است در حالی که چشم انداز و داشته‌های تیم سوهان محمد سیمای قم هرگز در چنین سطحی نبوده است اما بازیکنان تیم سوهان محمد سیما برابر مس سونگون غیرتمندانه جنگیدند.

سرمربی تیم سوهان محمد سیمای قم گفت: فکر می‌کنم با تمام تفاوت‌های بین دو تیم، بازی پایاپایی برابر مس سونگون به نمایش گذاشتیم و دریافت ۲ گل بر روی اشتباهات فردی که نباید رخ می‌داد نقش مهمی در رقم خوردن پیروزی ۴ بر ۳ تیم مس سونگون در قم ایفا کرد اما این نتیجه سبب نمی‌شود از زحمتی که تیمم کشیده عبور کنم.

صبوری بیان داشت: با همه این تفاسیر هنوز هم ناامید نیستیم و یک بازی دیگر برابر مس در تبریز در پیش داریم و هیچ چیز غیر ممکن نیست. می‌خواهیم در بازی برگشت بازی خوبی در تبریز انجام دهیم و یک گل اختلاف آن قدر زیاد نیست که به جبران آن فکر نکنیم.

وی درباره تشویق تماشاگران پس از شکست تیم سوهان محمد سیما برابر مس عنوان کرد: همین که تماشاگران ما از نحوه عملکرد ما راضی باشند برای ما یک دنیا ارزش دارد و این بزرگواری و شعور تماشاگران ما را می‌رساند که درک می‌کنند ما با تمام وجود برابر تیمی که از هر نظر از ما بهتر است جنگیده‌ایم.

سرمربی تیم سوهان محمد سیما گفت: امیدوارم فوتسال قم در سال‌های آینده بیشتر حمایت شود. تیم‌های لیگ برتری به حمایت بیشتری نیاز دارند و این فوتسال است که می‌تواند چنین شوری در بین ورزش دوستان قمی ایجاد کند.