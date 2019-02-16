کنفرانس «همکاری میان دین و دولت» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس «همکاری میان دین و دولت» (۲۵ سال دمکراسی در آفریقای جنوبی) سیزدهم تا نوزدهم فوریه ۲۰۱۹ در آکادمی انجیلی توتزینگ برگزار می‌شود.

سایت آکادمی انجیلی توتزینگ در ارتباط با هدف برگزاری این کنفرانس نوشت: در آلمان مسئولان کلیسا و دولت به صورت رسمی با یکدیگر همکاری دارند و این همکاری‌ها، همواره در حال گسترش است. در واقع با وجود اینکه جامعه آلمان براساس آزادی انتخاب در مذهب شکل‌ گرفته است، اما مذهب نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کند. در آفریقای جنوبی نیز ادیان مختلف نقش زیادی در مبارزه علیه آپارتاید داشتند و در نهایت باعث نابودی آن شدند. هنوز هم پس از گذشت ۲۵ سال از تصویب قانون اساسی مدرن و آغاز حکومتی برپایه دموکراسی در این کشور، جامعۀ مدنی و کلیساها همچنان نقش مهمی در آفریقای جنوبی دارند.

بر همین اساس، آکادمی انجیلی توتزینگ تصمیم گرفت که کنفرانس «همکاری میان دین و دولت» ( ۲۵ سال دمکراسی در آفریقای جنوبی) را براساس روابط و نقش دولت و کلیسا در آلمان و آفریقای جنوبی برگزار کند. در این کنفرانس، شرکت‌کنندگان از آلمان، آفریقای جنوبی و همچنین سایر کشورها درباره چالش‌های جدید ارتباط میان دولت‌ها و مذاهب صحبت خواهند کرد. این کنفرانس روز سیزدهم فوریه با سخنرانی پروفسور اودو هان، رئیس آکادمی انجیلی توتزینگ آغاز می‌شود. او در این سخنرانی درباره دین و جامعه مدنی از نگاه آلمانی‌ها و آفریقایی‌ها صحبت خواهد کرد.

«دین و جامعه مدنی - تجربیات آلمان و آفریقای جنوبی» ، «دین و توسعه – فرصت‌ها و محدودیت‌های همکاری» ، «۲۵ سال دموکراسی در آفریقای جنوبی - نقش کلیساها و جوامع مذهبی در غلبه بر آپارتاید، آشتی و ساخت کشور»، «دین و دولت؛ تجارب ۷۰ ساله در جمهوری فدرال آلمان» ، «مسئولیت کلیسا و دولت؛ تجارب میان وفاداری، تمایل به سازش و نزاع» و «دین و توسعه» از دیگر محورهای بحث در این کنفرانس است.