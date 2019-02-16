به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، تولیدات انیمیشن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی حضور چشمگیری در بخش بین‌الملل یازدهمین دوره جشنواره پویانمایی تهران دارند و ۳۵ درصد از ظرفیت انیمیشن‌های ایرانی این بخش را به خود اختصاص داده‌اند.

«سیم ششم» به کارگردانی بهرام عظیمی، «روباه» ساخته صادق جوادی، «خورده شده» به کارگردانی محسن رضاپور، «آلفابت» ساخته کیانوش عابدی، «این سو، آن سو» به کارگردانی لیدا فضلی، «هویت» ساخته علیرضا صالحی، «یکی بود، یکی نبود» به کارگردانی مهین جواهریان، «پسر دریا» ساخته عباس جلالی یکتا و «جسم خاکستری» به کارگردانی سمانه شجاعی از جمله تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هستند که به بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره پویانمایی راه یافته‌اند.

انیمیشن‌های «گرگم و گله می‌برم؟» به کارگردانی امیرهوشنگ معین، «یال و کوپال» ساخته شیوا صادق اسدی، «سگی که مرض داشت» به کارگردانی پروین تجوید، «خنزر پنزرهای لعنتی» ساخته امیرپویا افضلی‌پور و روح‌الله سعادتمند، «ما بین امواج» به کارگردانی ایمان نکاحی، «قهرمان» ساخته کیانوش عابدی، «آقای گوزن» به کارگردانی مجتبی موسوی، «وینگ» ساخته بهزاد هاتف، «این رویای من نبود...» به کارگردانی وریا نیک‌منش و مریم هاشم‌نژاد، «ماهیگیر و بهار» ساخته سیدحسن سلطانی، «بویزی» به کارگردانی مانی وطندوست و علی چناری، «صدای قلب» ساخته حمید برزوئی، «آقای بی‌تفاوت» به کارگردانی آریا سب‌فیض، «Quiz Cup» ساخته امین حق‌شناس، «مرد دودکشی» به کارگردانی مقداد اخوان، «شب ترسناک لومو» ساخته ساره شفیعی‌پور، «‌OBC num۶» به کارگردانی امین حق‌شناس، «هزار افسان» (افسانه زال و سیمرغ) ساخته اصغر صفار و عباس جلالی‌یکتا، «دیدی و بودی» (یه تقلب کوچولو) به کارگردانی سجاد حضرت‌قلی‌زاده، مونا عبداله‌شاهی و احسان توسلی‌زاده دیگر پویانمایی‌های حاضر در بخش بین‌الملل این جشنواره هستند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران از ۱۲ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب با نمایش آثار منتخب داخلی و خارجی در چند بخش، میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان خواهد بود.