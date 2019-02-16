جزئیات دستگیری فروشندگان گوسفند مرده در بید زرد/ قصاب متواری است

معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ٢ شیراز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در پی پخش کلیپی که نمایان گر خرید گوسفند مرده و معیوب توسط یکی از قصابی ها در منطقه بید زرد است موضوع بسرعت در دستور کار مقامات قضایی قرار گرفت وباصدور دستورات لازم به ضابطین انتظامی پس ازبررسی و شناسایی عوامل ماجرا توسط مامورین دستور دستگیری دو نفر عرضه کننده گان و قصاب که فروشنده بود صادر شد.

جمشید فرهادی افزود: عرضه کنندگان دستگیر و قصاب متواری شده ولی محل کسب وی با دستور قضایی تعطیل شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: به اتهام این افراد در اسرع وقت برابر قانون ازجمله ماده ۶۸۸کتاب پنجم تعزیزات قانون مجازات اسلامی رسیدگی خواهد شد.

وی بیان کرد: شهروندان محترم در صورت برخورد با جرائم بلافاصله به مقامات اطلاع دهند تا برخورد قانونی صورت پذیرد.

بیدزرد در نزدیکی شیراز ازجمله مناطقی است که مردم برای تهیه گوشت به آن مراجعه می کنند.