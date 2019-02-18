اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افزایش قیمت صیفی جات در بازار اظهارداشت: دلیل افزایش نرخ محصولاتی مانند گوجه فرنگی، پیاز، کاهو و خیار این است که دلالان و واسطه ها این محصولات را سرِ زمین از کشاورزان خریداری و صادر می کنند. همین مساله باعث کاهش عرضه محصولات به بازار و افزایش قیمت آنها شده است.

وی افزود: همچنین در این فصل معمولا تنها منطقه تامین کننده محصولاتی مانند کاهو، سبزی و صیفی جات، جنوب کشور است که جوابگوی همه نیاز کشور نیست ضمن اینکه بارندگی های اخیر نیز در کاهش عرضه تاثیرگذار بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی افزایش قیمت کاهو به ١٥ هزارتومان را در بازار تکذیب کرد و گفت: چنین نرخ هایی صحت ندارد.

وی گفت: قیمت کاهو امروز در میدان میوه و تربار مرکزی تهران هر کیلو ۵هزار تا ۶۵۰۰ تومان است. که این نرخ با احتساب ۳۵ درصد سود، در خرده فروشی ها به مردم عرضه می‌شود.

کارگر همچنین مباحث مربوط به کمبود و افزایش قیمت نارنگی را رد و تصریح کرد: ما امسال در زمینه تولید و عرضه مرکبات وضعیت بسیار خوبی داریم.

وی افزود: تنها مساله بازار، بحث سیب درختی و سرمازدگی این محصول بود که با تدابیر اندیشیده شده، این میوه نیز برای ایام عید تامین و تدارک شده است.

کارگر اضافه کرد: در بحث سایر میوه ها هیچگونه مشکلی وجود ندارد تنها مساله، موضوع صیفی جات است ضمن اینکه ما هم در صورتی که مازاد داشته باشیم با صادرات مشکلی نداریم اما وقتی صادرات باعث ایجاد نوسانات قیمتی شدید در بازار داخل می شود باید تحت کنترل باشد.