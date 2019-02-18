اتمام گودبرداری پلاسکو تا پایان سال/وضعیت باغ های بنیاد مستضعفان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدی‌کیا در حاشیه واگذاری باغ وثوق‌الدوله به شهرداری تهران در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: فعالیت‌های اجرایی پلاسکو در حال انجام است و گودبرداری پروژه جدید در حال انجام است.

وی در توضیح بیشتر افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال گودبرداری به اتمام برسد. زیربنای این بنا، ۲۲ هزار متر و مجوز ساخت برای آن داده شده است.

رئیس بنیاد مستضعفان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه معمولا نهادهای دولتی و غیردولتی باغ های خود را در اختیار شهرداری قرار می دهند و پس از ساماندهی به بهانه مالکیت آنها را پس از چند سال پس می گیرند، گفت: بنیاد چنین سیاست هایی را دنبال نمی کند، اینکه این باغ را در اختیار شهرداری قرار دهیم که آن را آباد کند و به ما بازگرداند، سیاست ما نیست. ما طی چند سال اخیر تفاهم های زیادی با شهرداری داشتیم و امروز نیز بر اساس همان تدابیر دو باغ را یکی در جنوب و یکی در شمال به متراژ یک هکتار و دو هکتار در اختیار شهرداری قرار می دهیم تا به عنوان یک فضای گردشگری در اختیار مردم قرار دهد.

وی با بیان اینکه بنیاد ۱۵ باغ دارد که در خصوص واگذاری آنها با شهرداری در حال مذاکره و تفاهم است، گفت: باغ هایی که به طور مستقیم در اختیار بنیاد است به بهترین شکل نگهداری می شود و آن را به طور دقیق آبیاری می کنیم. ادامه واگذاری این باغات بستگی به تفاهم نامه های آینده دارد، هر چند برخی از آنها که باغ میوه هستند، مناسب واگذاری به شهرداری نیستند.

سعیدی کیا در پاسخ به این پرسش که گفته می شود بنیاد مستضعفان بیش از ۱۵ باغ دارد و یکی از دلایل توقف تفاهم نامه بین بنیاد و شهرداری، اختلاف نظر میان آمار باغ های در اختیار بنیاد است، گفت: هماهنگی کامل میان شهرداری و بنیاد ایجاد شده و آماری که اعلام شده دقیق است و ما همکاری کامل را با شهرداری تهران داریم.

وی در ادامه در خصوص جزئیات پروژه پلاسکو نیز توضیح داد: زیربنای پلاسکوی جدید نزدیک به ۲۲ هزار متر است و ۱۵ طبقه در رو و ۵ طبقه در زیر که مصوبه کمیسیون ماده ۵ است، ساخته می شود.

رئیس بنیاد مستضعفان افزود: گودبرداری آن در حال اتمام است و این پروژه دو ساله به پایان می رسد.

سعیدی کیا در خصوص پیش بینی نماد آتش نشان در بنای جدید پلاسکو گفت: فضایی برای این نماد در طراحی جدید پیش بینی شده است.

وی در خصوص اینکه یکی از متهمان بوی نامطبوع تهران فاضلاب پلاسکو بود، افزود: من نیز این موضوع را از رسانه ها شنیده ام اما در پیگیری که از معاون وزارت نیرو داشتم اعلام کرد که این موضوع اصلا امکان پذیر نیست.

رئیس بنیاد مستضعفان در خصوص اینکه شورای عالی شهرسازی با مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص پلاسکو مخالفت کرده است، گفت: چنین مخالفتی وجود ندارد اما ما عینا مصوبه شورای عالی شهرسازی را عمل می کنیم.

بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی پارکینگ مورد نیاز ساختمان باید مطابق ضوابط ملاک‌عمل طرح تفصیلی (در داخل ساختمان یا نزدیک‌ترین فاصله ممکن) با هماهنگی شهرداری تهران تامین شود.