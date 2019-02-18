فهرست محصولات اپل در سال ۲۰۱۹ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایومک، مینگ چی کو، این بار مدعی شده که اپل آی پدهای جدید، یک مک بوک پرو ۱۶ اینچی، یک نمایشگر ۳۱ اینچی با دقت ۶K، آیفون های جدید و فیس آی دی به روز شده را در دسترس علاقمندان قرار خواهد داد. این شرکت همچنین قصد دارد یک سیستم شارژ دو طرفه را عرضه کند.

به گفته کو، آیفون های عرضه شده در سال ۲۰۱۹ از نظر ابعاد نمایشگر تفاوتی با آیفون های ایکس اس و ایکس آر نخواهند داشت. این بدان معناست که در سال ۲۰۱۹ هم سه آیفون با نمایشگرهایی در ابعاد ۶.۵، ۵.۸ و ۶.۱ اینچ به بازار می آیند. کابل ارتباطی این سه آیفون هم به جای USB-C از نوع Lightning خواهند بود.

تقویت قابلیت های ناوبری و موقعیت یابی، قاب شیشه ای تقویت شده، سیستم شارژ دوطرفه بی سیم برای شارژ همزمان آیفون و یک وسیله دیگر، سیستم به روزشده تشخیص هویت فیس آی دی، باتری های بزرگتر و دوربین سه گانه از جمله دیگر ویژگی های آیفون های سال ۲۰۱۹ خواهد بود. پیش از این گفته شده بود که آیفون ۱۱ مکس که در سال ۲۰۱۹ عرضه می شود دارای سه دوربین خواهد بود.

اپل قصد دارد در سال ۲۰۱۹ دو مدل آی پد پروی جدید هم با پردازنده های به روز شده عرضه کند. بر همین اساس آی پد ۹.۷ اینچی با نمایشگر ۱۰.۲ اینچی عرضه شده و یک مدل تازه از آی پد مینی هم با پردازنده های قدرتمندتر در دسترس قرار می گیرد.

مک بوک پروهای تازه اپل هم دارای نمایشگرهای ۱۶ و ۱۶.۵ اینچی خواهند بود. در مورد نمایشگر تازه ۳۱.۶ اینچی اپل با دقت ۶k اطلاعات بیشتری در دسترس نیست. همچنین ممکن است یک مک بوک پرو با ۳۲ یا ۱۶ گیگابایت رم و نمایشگر ۱۳ اینچی تولید شود.