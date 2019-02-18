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۲۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۳۷

در آستانه بازی با الغرافه؛

اقدام مشابه علیرضا منصوریان و کارلوس کی‌روش

اقدام مشابه علیرضا منصوریان و کارلوس کی‌روش

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در آستانه بازی آسیایی این تیم دست به اقدامی زد که پیش از این کارلوس کی‌روش در تیم ملی انجام می‌داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن فردا سه شنبه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف الغرافه می رود و در صورت پیروزی، به مرحله گروهی راه پیدا می کند.

علیرضا منصوریان سرمربی ذوب آهن بعد از سفر این تیم به قطر، در اتاق بازیکنانش تصویری از عکس آنها در کنار پرچم ایران با جمله «زمان صعود است» نصب کرد تا روحیه و تمرکز بازیکنانش را برای این مسابقه بالا ببرد.

پیش از این کارلوس کی روش در تیم ملی ایران با این اقدامات و گذاشتن تصاویر بازیکنان و یا جملات تاثیرگذار، سعی در ترغیب آنها و افزایش میل به پیروزی در ملی پوشان داشت.


کد مطلب 4545339

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