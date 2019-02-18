به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن فردا سه شنبه در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا در قطر به مصاف الغرافه می رود و در صورت پیروزی، به مرحله گروهی راه پیدا می کند.

علیرضا منصوریان سرمربی ذوب آهن بعد از سفر این تیم به قطر، در اتاق بازیکنانش تصویری از عکس آنها در کنار پرچم ایران با جمله «زمان صعود است» نصب کرد تا روحیه و تمرکز بازیکنانش را برای این مسابقه بالا ببرد.

پیش از این کارلوس کی روش در تیم ملی ایران با این اقدامات و گذاشتن تصاویر بازیکنان و یا جملات تاثیرگذار، سعی در ترغیب آنها و افزایش میل به پیروزی در ملی پوشان داشت.



