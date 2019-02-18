به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای بیست و یکمین دوره کنگره سراسری شعر دفاع مقدس با حضور امیر سرتیپ دوم ستاد حمیدرضا گرامی رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و دکتر محمودرضا اکرامی فر دبیر علمی این کنگره پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ در ستاد راهیان نور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار شد.

حمیدرضا گرامی در این نشست با اشاره به اینکه بنیاد حفظ آثار در سه زمینه آموزش، ادبیات و «دانشنامه نگاری و تاریخ نگاری» در زیرمجموعه سازمان ادبیات و تاریخ فعالیت می کند، گفت: مراسم پایانی بیست و یکمین دوره شعر دفاع مقدس نیز در زیرمجموعه ادبیات این واحد برگزار می شود.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس ادامه داد: سرایش شعر، اطلاع رسانی و تشکیل مجدد دبیرخانه فرآیند طولانی بود که در سال جاری انجام شد. بر این اساس دکتر اکرامی فر به عنوان دبیر علمی معرفی شد و سیدرضا میربابا میربابا به عنوان دبیر اجرایی فعالیت خود را آغاز کردند. این مراسم هفتم اسفندماه ۱۳۹۷ در شیراز برگزار می‌شود.

گرامی با اشاره به اینکه در آستانه چهل سالگی انقلاب اسلامی، بیست و یکمین دوره این کنگره برگزار می شود، افزود: با وجود چند سال وقفه و ایئکه آخرین بار این کنگره در سال ۹۱ برگزار شد، تصمیم گرفتیم تا دوباره بحث شعر را پررنگ کنیم، زیرا آنچه ما در طول دفاع مقدس انجام دادیم، وظیفه ما بود اما آنچه به عنوان تاریخ ثبت می شود تا نسل های آینده را آگاه کند، با زبان ادبیات، هنر و شعر بهتر بیان می شود.

به گفته وی، بیش از ۸ هزار و ۴۰۰ قطعه شعر از سوی شاعران به دبیرخانه ارسال شد و این در حالی است که در سال ۱۳۷۱ که نخستین کنگره شعر برگزار می شد، از سوی ۵۵ شاعر فقط ۶۰۰ اثر ارسال شده بود. امسال دو هزار و ۴۵۰ شاعر سروده های خود را به دبیرخانه ارسال کردند و این به معنای تحول عظیمی در حوزه ادبیات است.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس درباره داوری های این کنگره گفت: در مرحله اول آثار به صورت استانی داوری شد، یعنی هر شاعر برای دبیرخانه استانی خود سروده هایش را فرستاد و در همان استان داوری صورت گرفت، سپس آثار نهایی به دبیرخانه اصلی کنگره راه یافت و برای بار دوم داوری انجام شد.

در ادامه این برنامه، محمود اکرامی فرد در سخنانی به اهداف کنگره پرداخت و گفت: جریان سازی در شعر دفاع مقدس برای ما یک اصل است. با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۱ تا امسال کنگره ای برگزار نشده بود، فرآیند راه اندازی مجدد دبیرخانه زمانبر بود.

وی ادامه داد: فرهنگ دفاع مقدس را می توان از طریق شعر بهتر منتقل کرد، زیرا شعر ظرفیت هایی چون «دریافت ساده»، «کم هزینه بودن»، «قابلیت بهره برداری توسط هنرهای دیگر مثل خوشنویسی، فیلم، موسیقی و ...»، «توانایی به حرکت درآوردن هنرهای دیگر» را دارا است و می تواند بحث های واژگانی را در فرهنگ منتقل کرده و به هم افزایی ادبی کمک کند، از این رو قالب شعر مورد توجه سازمان قرار گرفت.

دبیر علمی این کنگره گفت: کنگره شعر دفاع مقدس برای شاعران انگیزش سرایشی فراهم می کند تا بتواند دِین فرهنگی خود را نسبت به دفاع مقدس ادا کند. متاسفانه برخی مدیران دغدغه فرهنگی ندارند و در این کنگره ها شرکت نمی کنند. بخشی از هدف ما این است تا مدیران نیز دغدغه فرهنگی پیدا کنند. همچنین به دنبال افزودن بر ارزش معنوی سرو بلورین جایزه شعر دفاع مقدس هستیم تا این انگیزه بیشتر شود.

به گفته وی، ۸ هزار و ۴۳۹ شعر در این کنگره بررسی شد و این به معنای این است که ۲ هزار و ۴۵۰ شاعر دغدغه مند به این موضوع فکر کرده اند که می توان از آنها به عنوان تکاوران فرهنگ یاد کرد.

اکرامی فر درباره بخش های جشنواره توضیح داد: این جشنواره در پنج بخش با عنوان های «دفاع مقدس به صورت عام»، «جنگ نرم»، «شهدای شاخص»، «مقاومت بین الملل اسلامی»و «کودک و نوجوان» برگزار شد. بر اساس داوری ها قرار است آثار خوب در کتاب کنگره منتشر شود و امیدواریم بتوانیم در آیین پایانی از این کتاب رونمایی کنیم.

وی دار پاسخ به خبرنگار مهر درباره عمده قالب شعرهای ارسالی گفت: در آغاز برگزاری این کنگره (سال ۱۳۷۱) بیشتر شعرها در قالب مثنوی ارائه می شد اما با توجه به شرایط فعلی جامعه، در این کنگره بیشتر شعرها در قالب های غزل و سپید ارائه شدند.

سپس میربابا در سخنانی گفت: ادبیات حوزه دفاع مقدس در حال پوست اندازی است و این نشان می دهد که حوزه ادبیات متحول خواهد شد. تولید ادبیات، افزایش کیفیت کتاب های دفاع مقدس و افزودن بر کیفیت شعرهای دفاع مقدس از اهداف ما است. کتاب این کنگره نیز با همکاری دانشگاه پیام نور منتشر خواهد شد. همچنین برای نفر اول در هر بخش جشنواره سه میلیون تومان در نظر گرفته ایم. پ

به گفته وی، در این کنگره از شاعر هفت ساله تا هفتاد ساله شرکت کرده اند و این کنگره از ساعت ۹ صبح در دو پنل برگزار خواهد شد. همچنین بعد از مراسم افتتاحیه، دو کارگاه برگزار می شود.

دبیر اجرایی کنگره همچنین از راه اندازی انجمن های شعر استانی در استان های فارس، خراسان جنوبی و همدان خبر داد و گفت: این انجمن ها پایه های کنگره های بعدی را خواهند گذاشت. همچنین در بیست و یکمین کنگره شعر دفاع مقدس، ۹ نفر از برگزیدگان جشنواره «ترنم حماسه» نیز قدردانی خواهند شد.