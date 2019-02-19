ورود اسکناس ارز به کشور آزاد است/ هیچ دستگاهی حق ممانعت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی معقولی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران در ابلاغیه ای به ناظرین و مدیران کل گمرکات اجرایی کشور، موضوع «آزاد شدن ورود اسکناس ارز» به کشور را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه هایی در خصوص شرایط ورود ارز به کشور مطابق با بند (۴) مصوبات جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور مورخ ۹۷.۰۷.۱۰، ضمن تاکید بر اینکه «هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاه های امنیتی، انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد، هرگونه ممانعت تخلف اداری محسوب می شود و فرد متخلف در صورت محکومیت در بار اول به انفصال موقت به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار به مجازات های بالاتر محکوم می شود.» اعلام می دارد:

الف) ورود ارز (به صورت اسکناس) توسط هر مسافر ورودی از خارج از کشور تا سقف ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها نیاز به اظهار به گمرک نداشته لیکن جهت مبلغ بیش از سقف تعیین شده مسافر می بایست به گمرک مراجعه و ارز همراه خود را اظهار نماید.

ب) ورود و خروج ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از طریق مراسلات پستی و حمل بار بیش از ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها ممنوع است. در صورت عدم رعایت ضوابط فوق، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود.