به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال سوهان محمد سیمای قم پس از شکست خانگی در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال ایران اکنون آماده می‌شوند تا در دیدار برگشت و سرنوشت سازی در تبریز، شانس رسیدن به فینال را آزمایش کند.

شاگردان حسین صبوری که در دیدار رفت در قم ۴ بر ۳ برابر تیم مس سونگون بازنده شدند باید در بازی برگشت در تبریز بار دیگر برابر مس سونگون قرار گیرند تا تکلیف تیم فینالیست مشخص شود و با توجه به نتیجه دیدار رفت، شانس تیم مس سونگون به مراتب بیش از سوهان محمد سیما ارزیابی می‌شود.

با این وجود تیم سوهان محمد سیما که در گذشته سابقه پیروزی بر مس در تبریز را داشته نسبت به خلق شگفتی در تبریز ناامید نیست و آخرین امید خود برای رسیدن به فینال را در تبریز جستجو می‌کند و امیدوار است اتفاقات مسابقه به سود این تیم رقم بخورد.

این بازی روز پنج شنبه ۲ اسفند در سالن پورشریفی تبریز برگزار می‌شود و در این بازی تفاضل گل مجموع ۲ بازی رفت و برگشت اهمیت دارد اما قانون گل زده در خانه حریف بر خلاف مسابقات فوتبال، در آن اعمال نمی‌شود و نماینده قم برای صعود به پیروزی با اختلاف بیش از یک گل نیاز دارد.

این در حالی است که تیم سوهان محمد سیما لیگ را با رتبه ششم و مس سونگون لیگ را با رتبه دوم به پایان برده و در شرایط طبیعی بخت مس سونگون بیش از نماینده قم است. حسین صبوری سرمربی تیم سوهان محمد سیما نیز در آخرین اظهار نظر خود ابراز امیدواری کرد این تیم بتواند در بازی برگشت شکست بازی رفت را جبران کند اما اگر این اتفاق رخ ندهد چیزی از ارزش‌های تیمش که داشته‌هایی متفاوت با حریف داشته کم نمی‌شود.