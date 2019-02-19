۳۶ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسنی مقدم صبح سه شنبه در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد بیان کرد: در ۱۱ ماهه سال جاری ۳۶ تن مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف‌شده است.

وی ادامه داد: این آمار بیانگر این نیست که نسبت به وضعیت اعتیاد شرایط بدی داریم چراکه واقع‌شدن استان در کریدور جنوب به شمال این تبعات را به دنبال داشته است.

بنا به گفته سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی بیشترین زندانیان در خراسان جنوبی در بحث مواد مخدر، بومی استان نیستند.

وی با اشاره به فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در خراسان جنوبی بیان کرد: داوطلبانه بودن اقدامات این سازمان‌ها از نقاط مثبتی بوده که باید مدنظر قرار گیرد.

حسنی مقدم بابیان اینکه کمک دستگاه‌های اجرایی به سمن‌ها باید در منشور سازمان‌ها لحاظ شود، افزود: مسئولیتی که دستگاه‌های اجرایی در قبال سازمان‌های مردم‌نهاد دارند، نباید مغفول واقع شود.

وی بابیان اینکه در سال جاری به دنبال استفاده از خیرین امنیت ساز هستیم، افزود: خیرین و سازمان های مردم‌نهاد با حمایت‌های کوچکی، کارهای بزرگی انجام می‌دهند.

حسنی مقدم با تأکید بر اینکه باید نقاط ضعف سمن‌ها با استفاده از نقاط مثبتشان رفع شود، افزود: اگر تفاهم‌نامه همکاری بین سمن‌ها و دستگاه‌های اجرایی منعقد شود، شاهد موفقیت‌های بیشتری خواهیم بود.

سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی خواستار به روز شدن سازمان های مردم نهاد شد و بیان کرد: ایجاد خانه سمن در استان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: کار سازمان‌های مردم‌نهاد علاوه برداشتن ویژگی فرهنگی و تأثیرگذار، جنبه‌ای مذهبی داشته بنابراین می‌طلبد موردحمایت قرار گیرند.