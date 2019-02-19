«قانون افزایش سن ازدواج» در برنامه زاویه بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قسمت بیست و چهارم از سری جدید مجله علوم انسانی «زاویه» چهارشنبه یکم اسفند ماه با موضوع «‌تأملی در طرح قانون افزایش سن ازدواج» و با حضور فرشته روح افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، ساعت ۲۱ از شبکه ۴ سیما پخش می‌شود.

کودک همسری به ازدواج دختران و پسرانی گفته می‌شود که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند. این که سن قانونی دقیقاً چیست و چه فاکتورهایی باید در آن تعیین‌کننده باشد، در ماه‌های اخیر مورد مناقشات زیادی بوده است. چندی پیش طرحی برای افزایش حداقل سن ازدواج توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی تدوین شد که پیشنهاد می‌کرد حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶ سال و برای پسران به ۱۸ سال افزایش یابد و ازدواج برای دختران زیر ۱۳ سال مطلقاً ممنوع باشد. هرچند نمایندگان در جلسه علنی مهرماه سال جاری با فوریت این طرح موافقت کردند اما در نهایت کمیسیون حقوقی و قضایی این فوریت طرح را به دلیل جامع و کامل نبودن متوقف کرد. به این ترتیب مناقشات حقوقی، فقهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مفصلی پیرامون این طرح شکل گرفت و آراء بسیاری از سوی اهالی اندیشه و سیاست صادر گردید.

در برنامه‌ این هفته «زاویه» قصد داریم تا به سیاق همیشه، با طرح آراء مخالف و موافق، برخی ابهامات و سوالات پیرامون این موضوع را روشن نماییم. لذا فرشته روح افزا، معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان و طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی مهمانان قسمت بیست و چهارم مجله تصویری علوم انسانی زاویه خواهند بود.

گفتنی است برنامه «زاویه» به تهیه‌کنندگی علی خواجه و با اجرای حبیب‌الله رحیم‌پور هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

