به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نیایی با اشاره به اینکه چندین پروژه در راستای طرح سازمان بدون کاغذ در سازمان آغاز شده است گفت: سامانه الکترونیکی در بهمن ماه ۱۳۹۷ به مرحله بهره برداری رسید و به دفاتر تخصصی تحویل شد.

وی با اعلام تکمیل سامانه صدور مجوز واردات و صادرات پسماند افزود: این سیستم جزو نیازمندیهای معاونت محیط زیست انسانی بوده و امکان درخواست کاربران ، انجام فرایندهای سازمانی و اعلام نتیجه را بصورت الکترونیکی میسر خواهد ساخت.

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، همچنین از اتمام پروژه سامانه الکترونیکی برخورد با جانوران وحشی کشف شده خبر داد و افزود، این سرویس برای ادارات استانی و محیط بانان، امکان ورود اطلاعات حیوانات کشف و ضبط شده را خواهد داد و از بانک اطلاعات ایجاد شده، در آینده استفاده های گوناگونی بعمل خواهد آمد.

نیائی، از تکمیل سامانه صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک خبر داد و اضافه کرد، این سامانه نیز جزو خدمات دارای شناسنامه سازمان بوده است که از این پس می تواند بصورت الکترونیکی مورد استفاده قرار گیرد.

محمود نیائی سرپرست دفتر فناوری اطلاعات، با اشاره به واگذاری مدیریت طرح سازمان بدون کاغذ به دفتر فناوری اطلاعات سازمان تصریح کرد: این طرح شامل چند پروژه با جنس متفاوت است که از این پس با محوریت فناوری اطلاعات اجرا خواهد شد. این پروژه ها شامل راه اندازی امضاء دیجیتال، شبکه های محرمانه سازمان، فکس سرور سازمان، بایگانی الکترونیک معاونت ها پیش از این بصورت مستقل توسط دفتر فناوری اطلاعات آغاز شده اند و با تایید سرپرست محترم مرکز برنامه ریزی و بودجه، در قالب طرح سازمان بدون کاغذ، توسط دفتر فناوری اطلاعات اجرا خواهند شد و با اجرای هر پروژه، خواهیم توانست میزان مصرف کاغذ را اندازه گیری و نسبت به قبل، مورد مقایسه قرار داده و در اختیار عموم قرار دهیم.

سرپرست فناوری اطلاعات در آخر با اشاره به اینکه تمامی مراحل اجرای سامانه ها و پروژه ها توسط نیروهای داخلی سازمان انجام می شود از زحمات کارشناسان خدوم دفتر فناوری اطلاعات تقدیر و تشکرکرد.