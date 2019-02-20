سرلشکر موسوی از تیپ ۳۹۲ زرهی «دشت آزادگان» بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، در ادامه بازدید از یگان‌های ارتش در جنوب غرب کشور، با حضور در تیپ ۳۹۲‌ زرهی دشت آزادگان، آمادگی رزمی و توان دفاعی این تیپ را مورد ارزیابی قرار داد.

سرلشکر موسوی همچنین روند در حال ساخت ۲۵۲ واحد مسکونی سازمانی این تیپ را نیز مورد بررسی قرار داد.

فرمانده کل ارتش در ادامه با رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات این تیپ دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این بازدید، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش، سرلشکر موسوی را همراهی کرد.