تاکید مجدد سناتور «رند پل» بر لزوم تحریم تسلیحاتی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سناتور «رند پل» با اشاره به قطع صادرات تسلیحات آلمان به عربستان عنوان داشت که آمریکا نیز باید همانند برلین عمل کند.

تاکید مجدد سناتور رند پل بر قطع صادرات تسلیحات به عربستان در حالی است که مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته (۲۵ بهمن ماه) طرح قطع حمایت از ائتلاف متجاوز سعودی به یمن را تصویب کرد.

طرح یاد شده با ۲۴۸ رای موافق در برابر ۱۷۷ رای مخالف به تصویب نمایندگان این مجلس رسید. بر اساس طرح مذکور، رییس جمهوری آمریکا ملزم است ظرف مدت ۳۰ روز، تمامی نیروهای آمریکایی موثر در جنگ یمن را از این کشور خارج کند، مگر آنکه این نیروها در مبارزه با القاعده یا گروه‌های وابسته به آن فعالیت داشته باشند.

سنای آمریکا سال گذشته میلادی نیز، طرح مشابهی را با هدف توقف حمایت از عربستان در جنگ یمن به تصویب رسانده بود؛ اما آن طرح در مجلس نمایندگان وقت که در دست جمهوریخواهان حامی دولت بود، به تصویب نرسید.

با توجه به ترکیب فعلی کنگره آمریکا انتظار می‌رود این طرح به تصویب سنا برسد و برای تبدیل شدن به قانون، روی میز رییس جمهوری آمریکا قرار گیرد.