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۲ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۰۲

با هدف نه به سازش با صهیونیستها؛

ائتلاف ۱۴ فوریه مردم بحرین را به تظاهرات فراخواند

ائتلاف ۱۴ فوریه مردم بحرین را به تظاهرات فراخواند

ائتلاف ۱۴ فوریه طی فراخوانی از مردم بحرین خواست که امروز و فردا با شرکت در تظاهرات هایی اعتراض خود را به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی ابراز کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای از مردم بحرین دعوت کرد تا پنجشنبه و جمعه این هفته در تظاهرات هایی تحت عنوان «نه به سارش با صهیونیست ها» شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است: وزیر خارجه بحرین از هیچ فرصتی برای شتافتن و هروله به سوی رژیم صهیونیستی چشم پوشی نمی کند و همانطور که رسانه های صهیونیستی اخیرا گفته اند خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین برقراری روابط بین بحرین و رژیم صهیونیستی را در آینده رد ننموده و در حاشیه نشست ورشو به خبرنگاران گفته است این اتفاق در وقتش خواهد افتاد.

کد مطلب 4548744

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