ائتلاف ۱۴ فوریه مردم بحرین را به تظاهرات فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، ائتلاف جوانان ۱۴ فوریه بحرین در بیانیه ای از مردم بحرین دعوت کرد تا پنجشنبه و جمعه این هفته در تظاهرات هایی تحت عنوان «نه به سارش با صهیونیست ها» شرکت کنند.

در این بیانیه آمده است: وزیر خارجه بحرین از هیچ فرصتی برای شتافتن و هروله به سوی رژیم صهیونیستی چشم پوشی نمی کند و همانطور که رسانه های صهیونیستی اخیرا گفته اند خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین برقراری روابط بین بحرین و رژیم صهیونیستی را در آینده رد ننموده و در حاشیه نشست ورشو به خبرنگاران گفته است این اتفاق در وقتش خواهد افتاد.