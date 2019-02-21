سفارش ساخت تندیس «جام جم» به هنرمندان اصفهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ مسعود احمدی افزادی دبیر پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم با حضور در برنامه «فرمول یک» در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره گفت: رسانه ملی سازمان بزرگی است و سیما رکن این رسانه بزرگ است، با هزاران همکار و متخصص که در کار کردن برای مردم شبانه روز و تابستان و زمستان ندارند و در این کارزار این را می دانند که حق مخاطب است که بگوید کار آنها را پسندیده‌است یا خیر. پس چنین دستگاهی همواره باید بروز باشد چون رقبای جدی در دنیا دارد و جشنواره ابزار روزآمدی و کارآمدی رسانه است.

وی در ادامه افزود: بعد از وقفه‌ای چند ساله با تدبیر جناب آقای دکتر میرباقری معاون محترم سیما و تایید ریاست سازمان جشنواره را سال گذشته برگزار کردیم. در جشنواره پنجم جام جم اکنون داریم به آستانه‌ یادگیری و یاد دهی رسانه ای می رسیم.

احمدی افزادی با اشاره به بخش‌های مختلف دوره قبل جشنواره افزود: ما در جشنواره سال گذشته ۴ بخش سریال، مسابقات، مستند و پویانمایی داشتیم. امسال نیز در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب تجربه عظیمی در رسانه ملی به دست آوردیم که امکان چشم پوشی از این تجربیات نبود. دور جدید سریال سازی را آغاز کردیم و سریال هایی که در مدار تولید و پخش آمده اند حرف های تازه‌ای برای گفتن داشته‌اند. در این مسیر سریال‌های فاخر الف مثل «سلمان فارسی» و «حضرت موسی» هم در آینده خواهیم داشت.

دبیر پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم در واکنش به نقدهایی که پیرامون برخی برنامه ها در جشنواره می شود عنوان کرد: طبیعتا در هر کاری نقد و انتقاد وجود دارد اما مهم این است که با تشکر از منتقدان ازاین انتقادات یاد بگیریم بزرگ تر شویم و کیفیت کارمان را بهتر کنیم.

وی در ادامه گفت مستندهای صداوسیما بی‌نظیر است و ایران به قدری ظرفیت دارد که اگر دوربین‌های ما شبانه روز روشن باشد باز هم جا برای کار است. در زمینه پویانمایی هم حرف‌های جدی برای گفتن داریم. در این دوره برنامه‌های ترکیبی اضافه شده است و حجم عظیمی از برنامه سازان بی ادعا در بخش‌های خانوادگی، سلامت محور، قرآنی، ورزشی، اجتماعی. کودک و نوجوان و... فرصتی برای رقابت صمیمانه دارند.

احمدی افزادی ادامه داد: بخش اضافه شده دیگر به جشنواره برای کسانی است که مخاطب صدایشان را زیاد شنیده اما هیچ وقت آنها را ندیده است. صداپیشگانی که با آنها بزرگ شده ایم و خاطره بازی کرده ایم و برای اولین بار در جشنواره از آنها تقدیر می‌شود. امسال روی موضوع برنامه‌های ویژه ۴۰ سال انقلاب و انتخاب مردمی نیز تمرکز داشته ایم.

وی در ادامه درباره بخش مردمی اظهار داشت: در بخش مردمی، داوران مردم هستند و هرجا مردم بی‌واسطه وارد می‌شوند، جذاب تر خواهد بود.

احمدی افزادی با اشاره به مرحله نهایی بخش مردمی گفت: از ۲۴ بهمن به طور جدی رقابت در بخش مردمی آغاز شده است و پایان مرحله مقدماتی جمعه سوم اسفند خواهد بود که از هر گروه ۶ نفر صعود خواهند کرد.

دبیر پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم تصریح کرد: بعد از اعلام نتایج مقدماتی، از شنبه در هر بخش ۶ انتخاب خواهیم داشت. در مرحله بعدی فرصت بهتری برای شناخت وجود دارد چون از ۲۰ کاندیدا به ۶ نامزد می‌رسیم. در مرحله دوم رقابت نو می شود. و شش برگزیده باید یک بار دیگر در معرض نظر مخاطبان قرار بگیرند.

احمدی افزادی درخصوص طراحی سرو زرین جشنواره بیان کرد: سرو زرین جشنواره در حال طراحی است و هنرمندان خوب صنایع دستی اصفهان مشغول طراحی تندیس جشنواره هستند تا ما بتوانیم با کم ترین هزینه و بهترین کیفیت آن را طراحی کنیم و به زودی از این تندیس رونمایی خواهد شد.

وی در ادامه افزود: در نه کمیسیون تخصصی آثار دو مرحله ارزیابی داریم که تنها در مرحله اول نزدیک به هزار اثر از شبکه‌ها به کمیسیون‌های داوری رسیده و در نهایت ۶۳۷ اثر در کمیسیون ها داوری شده اند.

دبیر پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی جام جم افزود: در حوزه داوران هنرمندان بزرگی در عرصه های مختلف را داریم که افتخار این آب و خاک هستند. تعارفی در داوری شان ندارند و بسیار جدی و دقیق آثار را بررسی می کنند تا آثار و افراد برتر را معرفی کنند.