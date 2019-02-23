به گزارش خبرنگار مهر، اسفندماه را شاید بتوان یکی از کلیدی‌ترین ماههای سال برای نظام بانکی دانست. روزهایی که به دلیل تسویه حساب‌های پایانی سال، افزایش تقاضای مردم برای نقل و انتقالات مالی، پرداخت عیدی و پاداش پایان سال و از همه مهمتر، دریافت و برداشت‌های مردم برای خریدهای نوروزی از نظام بانکی، بسیار حائز اهمیت به شمار می‌روند.

ردپای اسکناس‌های تا نخورده در خودپردازها

همه‌ ساله بانک مرکزی با همکاری نظام بانکی تلاش می‌کند تا شرایطی را برای دسترسی هر چه بیشتر مردم به امکانات مالی و البته اسکناس برای انجام معاملات روزمره و خرد خود فراهم کرده و سطح خدمات‌رسانی را افزایش دهد؛ به خصوص اینکه این ماه شلوغ، به دلیل افزایش تقاضاهای نقل و انتقالات پول و تبادلات مالی، می‌تواند محکی برای نظام بانکی در ارایه خدمات متناسب با نیازهای مشتریان باشد.

بر این اساس، از روزهای ابتدایی اسفندماه، بسیاری از خودپردازهای بانکی، روزهای شلوغی را به خود می‌بینند و بر این اساس شعب بانکی تلاش دارند تا با کمترین قطعی با سیستم مرکزی، نیازهای مالی مردم را برآورده سازند؛ به خصوص اینکه در این ماه، لازم است تا پول‌گذاری در دستگاههای خودپرداز، با فاصله کمتری صورت گیرد تا مراجعه‌کنندگان به دلیل نبود پول در دستگاههای خودپرداز، از دریافت خدمات محروم نشوند.

برآوردهای بانک مرکزی هم که به صورت گزارش‌های دوره‌ای منتشر می‌شود نشان می‌دهد که میزان اسکناس در دست مردم بسیار کمتر از گذشته شده و بیشتر خدمات بانکی بدون نقل و انتقال فیزیکی پول، صورت می‌گیرد.

توزیع اسکناس نو در شعب رونق می‌گیرد

بررسی‌های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که چند روزی است در خودپردازهای بسیاری از نقاط شهر، اسکناس نو در دستگاهها بارگذاری شده و مراجعه کنندگانی که برای دریافت پول نقد به خودپردازها مراجعه می‌کنند، با پول‌های تانخورده مواجه می‌شوند که همین امر، حال و هوای آمدن نوروز را دو چندان می‌کند.

یکی از متصدیان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانکها تلاش می‌کنند تا برای جلب رضایت بیشتر مشتریان، این روزها بارگذاری اسکناس‌های نو در دستگاههای خودپرداز را سرعت بخشیده و شرایطی را فراهم کنند که مردم دسترسی بیشتری به اسکناس تانخورده داشته باشند.

وی می‌گوید: البته بارگذاری اسکناس‌های نو در دستگاههای خودپرداز، هنوز به اوج خود نرسیده، چراکه بانک مرکزی پول نو را به اندازه روزهای پایانی سال در اختیار بانکها قرار نداده، بنابراین بانکها با موجودی به مراتب کمتری نسبت به روزهای پایانی سال نسبت به توزیع اسکناس‌های نو در دستگاههای خودپرداز شعب خود اقدام می‌نمایند که مطابق با هماهنگی‌های به عمل آمده، قرار است که در هفته‌های پایانی سال، توزیع اسکناس های نو در خودپردازها و شعب بانکی، افزایش یابد.

در این میان، مردم هم که با اسکناس نو در دستگاههای خودپرداز مواجه می‌شوند، به نوعی سورپرایز شده و احساس رضایت بیشتری از بانک می‌کنند؛ اما به طور قطع، بانک مرکزی هم مطابق با رسم و سنت هر ساله، توزیع اسکناس‌های نو را افزایش خواهد داد که به نظر می‌رسد می‌تواند رضایت‌مندی بیشتری برای مشتریان به همراه داشته باشد.