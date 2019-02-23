لوکیشن فیلم محمد رسول الله در عسلویه جاذبه گردشگری شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر جاذبه های زیادی دارد که یکی از این جاذبه ها شهر عسلویه است شهری که بیشتر به شهر صنعتی و پتروشیمی شناخته می شود تا جاذبه هایش.

در کنار جاذبه های طبیعی که این شهرستان صنعتی دارد مانند جنگل های حرا، بخشی از عارضه های زمینی نیز به جاذبه های مصنوعی ایجاد شده در آن کمک کرده تا بتواند به دیدنی های این شهرستان اضافه کند.

هنوز این منطقه آنقدر شناخته شده نیست که هر هفته شاهد گردشگران زیادی باشد. خیلی از این افرادی که لوکیشن فیلم حضرت محمد را می شناسند به سختی آنجا را پیدا کرده بودند. اما همه می دانند که روستای بنود در عسلویه کجاست.

اصلا روستای بنود پس از ساخت فیلم شناخته شد تا قبل از آن تنها طبیعتگردان و آنهایی که عاشق کشف ناشناخته های عسلویه بوده اند اینجا را پیدا کرده بودند.

برای رفتن به بنود باید از مسیرهای پیچ در پیچی حرکت کرد و رفت به دره هایی که دورتا دورش را کوه گرفته است. بین راه کوهها و دره های زیادی رد آب را به خود دیده اند و شکل و شمایل زیبایی را به وجود آورده اند. درست وقتی تصور می کنی که ساحل را پیدا نخواهی کرد یک تابلوی آهنی رنگ و رو رفته ای که انگار یکی از اهالی آن را نصب کرده نشان می دهد که مسیر محل فیلمبرداری کجاست. پس از آن رد خودروهای پارک شده نشان می دهد که خبرهایی است.

به طور عجیبی صخره هایی شبیه به کلوت های کرمان از دور پیدا هستند فروررفتگی ها و برآمدگی های سنگ ها رو به خلیج فارس این منطقه را زیبا کرده است به خصوص اگر کسی بخواهد لحظه غروب را در آن جا ببیند.

اگر کسی فیلم را ندیده باشد، تصور می کند خانه های قدیمی که در دل صخره ها ایجاد شده حتما قدمتی چند هزار ساله دارند! خانه هایی که آنها هم رو به دریا هستند. نمی توان داخل خانه ها شد آنها تنها نمای بیرونی از شکل یک سرپناه را دارند.

برخی از طبیعتگردان با خودشان تجهیزات کمپ می آورند و اینجا چادر می زنند بدون هیچ امکاناتی. آنها در بین همین کلوت ها و صخره ها از سوز سرما پناه می گیرند.

از شیراز و گناوه و شهر بوشهر همه و همه اینجا کنار کلوت ها خودروهایشان را پارک می کنند و از سکوت ساحل لذت می برند. هنوز آنقدر شلوغ نشده تا رد زباله ها تصویری ناخوشایند را به جای بگذارد. اما باز هم هستند عده ای که هنوز تصور می کنند زباله را آب خواهد برد.