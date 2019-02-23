«فش» بهشت گمشده غرب ایران /تفرجگاهی زیبا در قلب زاگرس

خبرگزاری مهر، گروه استانها- طیبه قدمی: بهار تماشایی غرب ایران را در دل طبیعت چهار فصل و کوه‌های سربه فلک کشیده شهرستان کنگاور می‌توان دید، منطقه‌ای جذاب و بکر که هرساله پذیرای مهمانان و گردشگرانی از سراسر ایران است.

شهرستانی تاریخی که قدمت آن با توجه به تپه باستانی گودین تپه، به ۷۰۰۰ سال پیش برمی گردد و علاوه بر طبیعت بکر و زیبا جاذبه های تاریخی گردشگری و مذهبی متعددی را در خود جای داده است که از مهمترین آنها می‌توان به معبد الهه آبها یا همان «آناهیتا» تک بنای عظیم سنگی ایران اشاره کرد.



وجود رشته‌کوه زیبای امروله و همچنین سرابهای «فش»، «ماران(دهلر)»، «کبوترلانه» و «بابا علی» چشم‌اندازهای زیبا و تفرجگاه‌های بی‌نظیری را در این بهشت گمشده ایران رقم زده است.

وجود چشم‌اندازهای طبیعی در دامنه «خرم‌رود»

وجود چشم اندازهای طبیعی در دامنه رودخانه «خرم رود» از دیگر جاذبه های این شهرستان است.

در کنار آثار تاریخی و مناطق گردشگری معروف کنگاور مناطق و مکان هایی نیز وجود دارد که شاید چندان معروفیتی نداشته باشند اما می‌توانند یک جاذبه گردشگری خوب برای گذران اوقات فراغت و تفرج گردشگران باشند.

از جمله جاذبه‌های گردشگری این شهرستان که چندان معروفیتی ندارند «قلعه ضحاک و دهستان خزل غربی» است.

قلعه ضحاک(شاه مار دوش) بر فراز کوهی مخروطی شکل به همین نام در میان صخره‌های ستبر شکل گرفته‌ که دارای شیب تندی است و قسمت فوقانی آن تماما صخره‌ای است.

از بقایی به‌جای مانده از این صخره می‌توان به نوع مصالح به‌کار رفته در آن رسید. سنگ لاشه، ملار، ساروج و آجرهایی به ابعاد ۲۰*۲۰ در ساخت بنای این قلعه به کار رفته است و قدمت این قلعه به دوره اشکانیان می‌رسد اما در دوره‌های اسلامی و ایلخانی نیز این قلعه برپا بوده و مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

دهستان «خزل غربی» به عنوان یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شهرستان کنگاور مطرح بوده و این دهستان با دارا بودن طبیعتی سبز، خرم و کوهپایه‌ای منطقه‌ای بکر و مناسب برای گردشگری به حساب می‌آید.

در این مسیر «سراب ماران(دهلر)» قرار دارد که در فصول چهارگانه سال زیستگاه انواع پرندگان بومی و مهاجر بوده و با ایجاد فضایی سبز در اطراف خود، جلوه خاصی به این محل داده است.

ظرفیت‌های منحصر به فرد گردشگری دهستان «فش»

فاطمه خدادادی، سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کنگاور در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جاذبه های گردشگری شهرستان کنگاور و اقدامات انجام شده برای جذب گردشگر در این شهرستان گفت: در شهرستان کنگاور پنج دهستان داریم که اغلب آنها قابلیت گردشگری دارند اما دو دهستان فش و خزل غربی واقعاً از این نظر منحصر به فرد هستند.

وی افزود: این دو دهستان ظرفیت های خوب گردشگری تاریخی و طبیعی را دارند و در حوزه دهستان فش روستای هدف گردشگری فش را داریم که یکی از ۱۴ روستای هدف گردشگری استان است.

این مسئول ادامه داد: همچنین ما در استان کرمانشاه ۵۰ منطقه نمونه گردشگری داریم که فش یکی از این ۵۰ منطقه است.

خدادادی گفت: فش یک سراب نیز به نام سراب فش دارد که این سراب نیز به ثبت ملی رسیده است. از سوی دیگر فش به دهکده ملی ساخت سازهای سنتی تبدیل شده و به ثبت ملی رسیده است.

تعزیه «فش» ثبت ملی شده است

سرپرست میراث فرهنگی کنگاور ادامه داد: از نظر بحث میراث ناملموس نیز، نمایش تعزیه فش در سال ۹۶ به ثبت ملی رسیده است.

وی تصریح کرد: همانطور که گفته شد منطقه فش از جذابیت های زیادی برخوردار بوده و جاذبه های آن در بخش های مختلف به ثبت ملی رسیده است.

خدادادی گفت: هم اکنون ۸۴ کارگاه ساخت ساز های سنتی در فش وجود دارد که این کارگاه ها نیز جزو میراث ناملموس محسوب می شود.

وی افزود: ما سالانه شاهد این هستیم که توریست ها از کشورهای اروپایی به این منطقه سفر کرده از کارگاه ها بازدید کرده و حتی اقدام به خرید این ساز های سنتی شامل سه تار، تنبور و دو تار که تولیدی مردم این روستا است، می کنند.

سرپرست میراث فرهنگی کنگاور گفت: بیشترین اشتغال و کسب و کار مردم این روستا در حوزه تولید سازهای سنتی است.

وی سراب «گرم خانی» را از دیگر جاذبه های گردشگری استان برشمرد و گفت: این سراب از سراب های جذاب این شهرستان است که پتانسیل ملی شدن را نیز دارد.

این مسئول افزود :سراب گرم خانی از آب های سراب فش تزریق می کند و بسیار بکر و زیبا است.

سراب ماران(دهلر) مقصد هزاران پرنده مهاجر است

خدادادی اشاره ای به جذابیتهای دهستان خزل غربی نیز داشت و گفت: یک سراب به نام سراب «ماران(دهلر)» در این شهرستان داریم که سال ۹۴ به ثبت ملی رسیده است.

وی افزود: از مهمترین ویژگی های این سراب نسبت به سراب های دیگر این بوده که میزبان پرندگان مهاجر است و سالانه هزاران پرنده به این سراب مهاجرت می‌کنند.

روستای دهلر مسیر عبور زائران عراقی به مقصد حرم امام رضا(ع)

این مسئول ادامه داد: از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه و در راستای هدف توسعه گردشگری روستایی، از سمت کنگاور روستای ماران یا دهلر از منطقه خزل غربی را نیز به عنوان روستای هدف گردشگری معرفی کرده ایم.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کنگاور تصریح کرد: در راستای توسعه گردشگری مذهبی و با توجه به اینکه تمام زائران عراقی حرم امام رضا (ع) دقیقاً از کنار سرا به این روستا رد می‌شوند، باعث شده که ظرفیت‌های لازم در این منطقه فراهم باشد.

وی افزود: در دهستان خزل غربی یک سراب دیگر به نام سراب «بابا علی» داریم که بسیار بسیار زیبا و منحصر به فرد و بهترین سراب کنگاور است.

این مسئول ادامه داد: «سراب باباعلی» در روستای باباعلی و در ۳۵ کیلومتری کنگاور واقع شده است و مکان اصلی آن جنوب غربی شهرستان کنگاور است.

وی تأکید کرد: این سراب یک منطقه بکر بود قابلیت ثبت ملی را دارد میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کنگاور درصد است که این سراب را به ثبت ملی رسانده و از آن حفاظت کند.

آناهیتا بزرگترین تک بنای سنگی کشور

خدادادی در خصوص معبد آناهیتا نیز به عنوان یکی از جاذبه های تاریخی این شهرستان گفت بارها معبد آناهیتا به‌عنوان دومین بنای سنگی پس از تخت جمشید معرفی شده و آن هم به خاطر این بوده که تخت جمشید یک مجموعه کامل است، اما معبد آناهیتا تک بنا بوده لذا می توان معبد آناهیتا را بزرگترین تک بنای سنگی کشور دانست که ۲۵ هکتار وسعت دارد.

وی «گودین تپه» را دیگر جاذبه تاریخی شهرستان کنگاور دانست که حدود هفت هزار سال قدمت داشته و مربوط به پنج هزار سال پیش از میلاد است.

طی بررسی تپه های باستانی کشور، با گودین تپه مقایسه می شوند

این مسئول افزود: «گودین تپه» هفت لایه تاریخی باستان شناسی دارد و قبل از انقلاب حفاری شده است و اکنون به عنوان یکی از تپه‌های شاخص کشور در حوزه باستان شناسی مطرح است و اگر بخواهند یک تپه باستانی را در ایران بررسی کنند با توجه به اینکه گودین تپه شناسنامه دارد و سایر تپه های کشور شناسنامه باستان شناسی ندارند آنها را با گودین تپه مقایسه می‌کنند و از این جهت یک تپه شاخص محسوب می شود.

وی «پل کوچه» را از دیگر جاذبه های تاریخی شهرستان کنگاور برشمرد و گفت: این پل آجری در روستای کوچه واقع در ۱۳ کیلومتری کنگاور قرار دارد و شرقی ترین نقطه استان کرمانشاه محسوب می شود. این پل مربوط به دوره شاه عباس صفوی بوده و۳۰۰ سال قدمت دارد و تنها پل تاریخی شرق استان محسوب می شود و سالانه میزبان گردشگران زیادی است.

خدادادی تصریح کرد: این پل یک پل آجری بوده که هفت دهانه دارد و بر روی رودخانه خرم رود به سیمره منتهی می‌شود و از آنجا به اروندکنار خوزستان می ریزد، قرار دارد.

وی «خانه ساری اصلانی» را که مربوط به اواخر دوره قاجار است، از دیگر آثار تاریخی این شهرستان برشمرد و گفت: این خانه تنها خانه تاریخی و ثبتی شهرستان کنگاور است که در مرکز شهر کنگاور واقع شده و فاز اول آن طی امسال با اعتبار ۹۰ میلیون تومان مرمت و بازسازی شد و اکنون آماده بازدید گردشگران است.

وجود ۳ حمام تاریخی در مرکز شهر کنگاور

این مسئول از وجود سه حمام تاریخی در این شهرستان نیز خبر داد و گفت: «حمام بزرگ(سرجوب) یکی از حمام ها بوده که سال‌های ۹۴ و ۹۵ مرمت شد و مربوط به دوران قاجار است.

وی افزود: «حمام میدان(چال)» دیگر حمام تاریخی این شهرستان و مربوط به دوره قاجار بوده که در خیابان امام و مرکز شهر مقابل مسجد جامع شهر کنگاور واقع شده است.

سرپرست میراث فرهنگی کنگاور، دیگر حمام تاریخی شهرستان کنگاور را «حمام توکل» معرفی کرد که دقیقا روبروی معبد آناهیتا بوده و مربوط به دوران صفویه است.

وی تصریح کرد: این ۳ حمام تاریخی، خانه تاریخی ساری اصلانی، بازار کنگاور و معبد آناهیتا یک مجموعه است که تلألویی از گردشگری کنگاور را نشان می دهند.

جاذبه های تاریخی-مذهبی شهرستان کنگاور

خدادادی اشاره ای به جاذبه های تاریخی- مذهبی شهرستان داشت و گفت: امامزاده ابراهیم(ع)، امامزاده باقر گودین(ع) و امامزاده سید جمالدین فش(ع) از جمله این جاذبه ها هستند.

وی افزود: سنگ‌قبرهای جنب امامزاده سید جمال الدین(ع) نیز تاریخی هستند لذا قبرستان جنب امامزاده و تپه کنار آن جزو مناطق تاریخی فش محسوب می شوند.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کنگاور، در پایان تعداد گردشگران این شهرستان طی نوروز ۹۷ را ۱۱ هزار نفر اعلام کرد و از تلاش و برنامه ریزی این اداره برای افزایش تعداد گردشگران طی امسال خبر داد.

همانطور که گفته شد شهرستان کنگاور که ورودی شرقی استان کرمانشاه است، جاذبه های زیادی دارد که می تواند برای گردشگران تاریخی و طبیعی پر از جذابیت و شگفتی باشد، لذا می طلبد مسئولان مربوطه به معرفی این شهرستان زیبا و تاریخی در کنار سایر جاذبه های گردشگری و تاریخی استان کرمانشاه بپردازند تا شاهد رونق صنعت گردشگری و در پس آن رونق اقتصاد و اشتغال استان نیز باشیم.