به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بودجه ۹۸ بند (ح) و بند الحاقی ۵ به تبصره ۹ را به تصویب رساندند.

مطلبق با بند (ح) شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌ درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌ درصد(۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین وکلای ملت بندالحاقی ۵ را هم تصویب کردند که بر اساس آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌ درصد (۱۰%) بهای بلیط اجراهای صحنه‌ای(کنسرت) در تهران و کلانشهرها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.