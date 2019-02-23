شهرداری در روزهای آخر سال به دستفروشان اجازه برپایی چادر ندهد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران در حاشیه جلسه دیدار نمایندگان اصناف با شهردار تهران با بیان اینکه در این جلسه اتاق اصناف تهران اعلام آمادگی کرد تا با شهرداری تهران در خصوص حل برخی مشکلات همکاری هایی داشته باشد، گفت: مقرر شد کارگروهی متشکل از اتاق اصناف و شهرداری ها تشکیل و مشکلات اصناف در سطح شهر بررسی و کارشناسی شود. نتایج حاصل از فعالیت این کارگروه نیز برای اخذ دستورات لازم به شهردار تهران ارائه می شود.

فراهانی با اشاره به بخشی از مشکلات اصناف در تهران تصریح کرد: یکی از مشکلات ما فعالیت تعدادی از اتحادیه ها در واحدهای مسکونی است؛ اتحادیه هایی که مالکیت ساختمان را دارند و ضمناً معارضی هم وجود ندارد. در این خصوص مقرر شد فعالیت این اتحادیه ها از سوی شهرداری بلامانع باشد.

وی با ارائه پیشنهادی به شهرداری تهران گفت: در نقاط مختلف تهران محل هایی از سوی شهرداری برای استقرار تیم نظارت و بازرسی اصناف در نظر گرفته شود تا نظارت روی فعالیت های اصناف و اخذ عوارض وجود داشته باشد؛ به اعتقاد من این اقدامی برد – برد است که به شهرداری هم کمک می کند.

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه درباره برگزاری نمایشگاه های نوروزی گفت: به دلایل وضعیت اقتصادی نامناسب و رکود بازار امسال تصمیم گرفته ایم نمایشگاه برگزار نکنیم، اما با توجه به درخواست مسئولان در سه نقطه نمایشگاه های کوچکی برگزار خواهد شد.

فراهانی خاطرنشان کرد: اتفاقاً در این زمینه از شهردار تهران درخواست کردیم اجازه ندهد برای فعالیت دستفروشان و فروشندگان خیابانی چادر برپا شود.