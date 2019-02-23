۱۵۵ هزار و ۶۰۰ ورزشکار در خراسان رضوی بیمه ورزشی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر،سید رضا گلدوزیان در این خصوص اظهار کرد: ۱۵۵ هزار و ۶۰۰ ورزشکار در این استان از ابتدای سال تا کنون زیر پوشش خدمات بیمه ورزشی قرار گرفتند که این تعداد در مدت مشابه پارسال ۱۲۴ هزار نفر بود.

وی افزود:از ابتدای سال تا کنون ۶۵۰ مورد بازرسی اولیه، ۱۶۳ مورد بازرسی ثانویه و ۹۹ مورد بازرسی ادواری از باشگاههای خراسان رضوی انجام شد و همچنین تاکنون ۱۱ مورد شکایت از باشگاههای ورزشی از طریق فدراسیون به این هیات ارجاع داده شده که همه موارد رسیدگی و نتایج برای فدراسیون ارسال شده است.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی ادامه داد: مجمع فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۵ و ۱۶ اسفندماه کنونی به میزبانی مشهد برگزار می شود.