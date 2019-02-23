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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

تشکیل هسته اولیه نیروی دریایی حشد شعبی در بصره

تشکیل هسته اولیه نیروی دریایی حشد شعبی در بصره

یکی از فرماندهان حشد شعبی از تشکیل هسته اولیه نیروی دریایی این تشکیلات در بصره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ابوکرار العبادی» یکی از فرماندهان حشد شعبی در جریان مراسم پایان دوره آموزشی دهها تن از نیروهای حشد شعبی تاکید کرد که این نیروها با توجه به آموزش هایی که دیده اند می توانند هسته اولیه نیروی دریایی حشد شعبی در بصره را تشکیل دهند.

وی در ادامه افزود: این افراد دوره های فشرده غواصی و قایقرانی را پشت سر گذاشته اند و می توانند هسته اولیه نیروی دریایی حشد شعبی در بصره را تشکیل دهند.

العبادی تصریح کرد: در صورت در اختیار قرار گرفتن امکانات لازم، این نیروها در کنار نیروی دریایی عراق به گشت زنی می پردازند.

چند ماه پیش نیز فرماندهان حشد شعبی از قصد خود برای ایجاد یک نیروی دریایی وابسته به این سازمان در چارچوب فرماندهی عملیات «صلاح الدین» خبر داده بودند.

کد مطلب 4550015

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