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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۴۳

پیام تسلیت رئیس دیوان عالی کشور در پی ارتحال آیت الله مؤمن

پیام تسلیت رئیس دیوان عالی کشور در پی ارتحال آیت الله مؤمن

رئیس دیوان عالی کشور، در پیامی، ارتحال عالم جلیل القدر آیت الله محمد مؤمن، از اعضای فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین کریمی، در پیامی، ارتحال عالم جلیل القدر حضرت آیت الله محمد مؤمن، از اعضای فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

متن پیام وی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اِذا ماتَ الفقیه المومن، ثلم فی الاسلام ثُلمهً لا یسدّها شیء

خبر ارتحال مجاهد نستوه و عالم پرهیزگار،  آیت الله حاج شیخ محمد مومن قمی (ره)، نماینده مردم شریف استان قم در مجلس خبرگان رهبری و از اعضای محترم فق‌های شورای نگهبان قانون اساسی و استاد برجسته و کم نظیر حوزه علمیه، موجب تاثّر و تاسّف عمیق گردید.

فقدان این فقیه وارسته که عمر پربرکت خود را در راه خدمت به اسلام و مسلمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حوزه‌های علمیه سپری نمود، به معنای واقعی کلمه، ثلمه‌ای است که جز با الطاف و عنایات خداوند متعال جبران نمی‌شود. اینجانب این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و محضر مقام معظّم رهبری (مُدّ ظلّه العالی)، مراجع معظّم تقلید، حوزه‌های علمیه، مردم شریف استان قم، مخصوصا شاگردان و ارادتمندان و اعضای بیت شریف آن عالم وارسته تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت می‌نمایم.

کد مطلب 4550078

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