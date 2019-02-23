پیام تسلیت رئیس دیوان عالی کشور در پی ارتحال آیت الله مؤمن

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسین کریمی، در پیامی، ارتحال عالم جلیل القدر حضرت آیت الله محمد مؤمن، از اعضای فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و عضو مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.
متن پیام وی بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اِذا ماتَ الفقیه المومن، ثلم فی الاسلام ثُلمهً لا یسدّها شیء
خبر ارتحال مجاهد نستوه و عالم پرهیزگار، آیت الله حاج شیخ محمد مومن قمی (ره)، نماینده مردم شریف استان قم در مجلس خبرگان رهبری و از اعضای محترم فقهای شورای نگهبان قانون اساسی و استاد برجسته و کم نظیر حوزه علمیه، موجب تاثّر و تاسّف عمیق گردید.
فقدان این فقیه وارسته که عمر پربرکت خود را در راه خدمت به اسلام و مسلمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حوزههای علمیه سپری نمود، به معنای واقعی کلمه، ثلمهای است که جز با الطاف و عنایات خداوند متعال جبران نمیشود. اینجانب این مصیبت بزرگ را به ساحت مقدّس حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و محضر مقام معظّم رهبری (مُدّ ظلّه العالی)، مراجع معظّم تقلید، حوزههای علمیه، مردم شریف استان قم، مخصوصا شاگردان و ارادتمندان و اعضای بیت شریف آن عالم وارسته تسلیت و تعزیت عرض نموده و از خداوند متعال برای ایشان علوّ درجات و برای عموم بازماندگان، صبر و اجر مسئلت مینمایم.
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