به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی، با انتقاد از افزایش دوباره قیمت خودرو اظهار داشت: پس از حماسه آفرینی مردم در روز ۲۲ بهمن ماه انتظار میرفت دستگاههای دولتی هوشمندی به خرج دهند و در صدد گران کردن کالاها نباشند ولی شوکهایی در بازار خودرو رخ داد و قیمتهایی اعلام شد که زیبنده ملتی که در راهپیمایی ۲۲ بهمن اینگونه باشکوه شرکت کردند، نبود.
دادستان تهران با تجلیل از مردمی که سراپای وجودشان عشق به انقلاب و نظام اسلامی است، افزود: اقتضا داشت که این اقدامات با تدبیر و هوشمندی انجام شود نه این که یک هفته از راهپیمایی نگذشته، نرخ خودرو به این شکل اعلام شود و ما از این گونه رفتارها گلایه داریم.
وی افزود: ممکن است نرخهای خودرو واقعی نباشد اما زمانشناسی هنری است که توجه به آن برای حکمرانان ضروری است.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: اگر اخبار منتشره در کشور از جمله خبرها پیرامون گوشت قرمز مدیریت نشود، موجب نگرانی مردم خواهد شد. این که فرضا اعلام میشود دو هزار دام زنده وارد کشور شده و مسؤول دیگری رقم دیگری را اعلام کرد و این که برخی سایتها مدعی شدند که چندصد گوسفند در این میان گم شده است، قابل توجیه نیست؛ چرا که به نوعی تضعیف مدیریت اجرایی کشور است و نباید اجازه داد آمارهای متضاد توسط مسؤولین دستگاهها اعلام شود. در مورد اخیر نیز عدهای روی این موج سوار شدند و از این ماجرا برای تشویش اذهان عمومی و شبهه افکنی استفاده کردند.
صادرات دام تا آذر ماه سال جاری به رغم مشکلات در توزیع گوشت
دادستان تهران در واکنش به خبر صادرات دام گفت: در سومین جلسه کمیته مقابله با گرانفروشی اعلام شد که صادرات گوشت قرمز و مرغ ادامه دارد و مطابق پیگیریهای صورت گرفته و استعلام انجام شده از سازمان گمرک کشور، تایید شد که تا آذرماه سال جاری صادرات دام از کشور ادامه داشته است که این امر علیرغم تاکید در جلسه قبلی، وجود مشکلات در توزیع گوشت و افزایش قیمت آن در داخل، حتی با وجود توجیه اقتصادی نوعی بیتوجهی محسوب میشود. وی با ذکر این که این وضعیت در رابطه با سایر اقلام نیزصدق میکند و با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز، این گونه امور باید مدیریت شود،
وی افزود: مردم نمیپذیرند که دام داخلی را صادر و از خارج گوشت وارد شود و انتشار اینگونه اخبار موجب کاهش اعتماد مردم به مسؤولان خواهد شد.
جعفری دولتآبادی تاکید کرد: فضای کشور باید آرام شود تا مردم بدانند دولت برای تامین کالاهای اساسی ارز تخصیص داده و کالاها در حال ورود به کشور است ولی با انتشار این قبیل اخبار، اعتماد مردم کاهش می یابد.
وی با اشاره به توقف توزیع گوشت منجمد و پیگیری دادستانی در این رابطه، گفت: وزیر کشاورزی اعلام کرد که قرار است این گوشتها به جامعه هدف برسد که ما نیز استقبال میکنیم به شرطی که اجرایی شود.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر ضرورت استفاده از ظرفیت اصناف در توزیع اقلام اساسی، صرف توزیع اقلام اساسی در مراکز و فروشگاههای بزرگ را کافی ندانست و افزود: لازم است با مدیریت اصناف مورد وثوق، بخشی از کارها به عهده اصناف قرار گیرد و پیشنهاد میشود دستگاههای اجرایی صنفهای مرتبط با مواد پروتئینی را بیشتر درگیر توزیع اقلام اساسی کنند.
وی تاکید کرد: انبار کردن عمدی گوشت احتکار تلقی میشود و مستوجب تعقیب کیفری است.
جعفری دولتآبادی تنوع قیمتهای گوشتهای توزیع شده، انحصار در توزیع، عادلانه نبودن سهمیهها نسبت به جمعیت مناطق، نگهداری گوشتها در مبادی اصلی و دلالی در بازار گوشت را از جمله مشکلات موجود دانست.
وی با اشاره به اظهارات برخی دادستانهای شهرستانهای تابعه مبنی بر اینکه توزیع گوشت بدون اطلاع فرماندار و مسؤولان شهرستانها صورت میگیرد، از نمایندگان دستگاهها خواست که در این زمینه نظارت لازم را اعمال نموده و برای مسؤولان محلی نقش قائل شوند.
جعفری دولتآبادی اعلام کرد: ورود کامیونهای حمل گوشت بدون پلمب به محل عرضه، امکان سوء استفاده و خروج گوشت از آنها را در سایر مسیرها افزایش میدهد.
دادستان تهران با تاکید بر این که باید به مردم اعتماد کرد، اظهار کرد: نباید برای توزیع گوشت صفهای طولانی ایجاد شود.
ورود ۱۳۷ هزار تن گوشت به کشور طی سال جاری
در ادامه جلسه میراشرفی رئیس گمرکات کشور با ارائه گزارشی درباره نحوه عملکرد این دستگاه، بیان کرد: در سال جاری ۱۳۷ هزار تن گوشت گرم و سرد وارد کشور شده است و به صورت میانگین ماهی ۱۲.۵ تن گوشت وارد کشور میشود، و لذا خبر منتشر شده طی روزهای گذشته مبنی بر وجود ۶۰۰ تا ۷۰۰ کانتینر گوشت در گمرک غیر عادی نیست بلکه همواره همین مقدار گوشت در گمرک وجود دارد که بتدریج ترخیص خواهد شد.
میراشرفی افزود: از تاریخ ۹۷/۳/۷ صادرات دام از کشور ممنوع شده است و اگر دامی در حال حاضر از کشور خارج میشود، گوشتی نیست بلکه شیری است و یا برای تکثیر نژاد میباشد.
جعفری دولت آبادی با استناد به اظهارات برخی نمایندگان دستگاههای اجرایی مبنی بر کمبود چهل تا پنجاه درصدی گوشت در بازار، تاکید کرد که دولت در این شرایط به سمت توزیع هدفمند گوشت قرمز برود.
وی از تشکیل اولین پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در این رابطه دو نفر از ستاد تنظیم بازار استان تهران، و دو نفر از سایر دستگاههای مرتبط با تأمین و توزیع گوشت بازداشت شده و پرونده آنان در حال تکمیل تحقیقات است.
جعفری دولتآبادی از مسؤولان صدا و سیما خواست که اخبار امیدبخش منتشر کنند و در انتشار اخبار و برنامههای مرتبط با اقلام اساسی، توجه و حساسیت بیشتری اعمال شود.
وی تاکید کرد: مسؤولان دستگاهها در خصوص توزیع اقلام اساسی با مردم صحبت کنند و در اطلاعرسانی با مردم صادقانه سخن گویند چراکه ملت ما بصیرت دارند.
دادستان تهران در واکنش به اظهارات رییس گمرکات کشور مبنی بر ممنوعیت صادرات دام از خرداد ماه سال جاری، گفت: این اظهار با واقعیت موجود یعنی اگر از خرداد ممنوع شده؛ چرا تا آذر ماه صادرات دام ادامه داشته است؟
جعفری دولتآبادی با تاکید بر لزوم ضرورت تشویق به واردات از سوی بخش خصوصی، تک نرخی شدن قیمت گوشتهای گرم وارداتی را ضروری دانست و با بیان اینکه لازم است در خصوص میزان و زمان توزیع اطلاعرسانی شود، بر هماهنگی دستگاهها تاکید کرد و گفت: دستگاهها نباید اقدامات یکدیگر را خنثی کنند.
دادستان تهران با توجه به لزوم مدیریت جهادی در اداره کشور، خاطرنشان کرد: کشور در دورهای درگیر جنگ بود ولی این گونه اتفاقات رخ نداد؛ لذا امروز هم ضرورت دارد مدیران دستگاههای اجرایی بیشتر پای کار بیایند و اگر توزیع اقلام اساسی مدیریت شود، آرامش بر بازار حاکم میگردد./.
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