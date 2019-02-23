به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صدیقی مقدم مدیرکل مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به حضور پروفسور اشتانسل برای درمان جانبازان در ایران گفت: دکتر اشتانسل از روز گذشته جمعه ۳ اسفندماه وارد ایران شد و کار ویزیت و درمان جانبازان را از صبح روز شنبه ۴ اسفندماه در بیمارستان ساسان آغاز کرد.

وی افزود: دکتر اشتانسل تا روز دوشنبه ۶ اسفند در ایران حضور خواهد داشت و در این مدت به ویزیت و درمان جانبازان شیمیایی دارای مشکلات ریوی شدید می‌پردازد.

مدیرکل مصدومین شیمیایی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص تعداد جانبازانی که توسط پروفسور اشتانسل مورد معاینه و درمان قرار می‌گیرند، گفت: با هماهنگی صورت گرفته ۱۰۰ نفر از جانبازان شیمیایی از طریق استان‌ها برای معاینه و درمان توسط دکتر اشتانسل معرفی شده‌ و وی به غیر از این عزیزان امکان معاینه افراد دیگری را نخواهد داشت.