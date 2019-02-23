ایران هر ۲ سال گزارش داوطلبانه به شورای حقوق بشر ارائه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، سیدمجید تفرشی در نشست مشورتی ستاد حقوق بشر با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد گفت: بخش قابل توجهی از مطالب ارائه شده در تنظیم مفاد گزارشات ملی به انعکاس نقطه نظرات کارشناسی واصله از سازمانهای مردم نهاد اختصاص داده شده است. لذا سازمان های مردم نهاد همانند گذشته نقش مهمی در تهیه گزارشات ملی داشته و در این راستا ظرفیت مهمی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: امروز در کشور هزاران سازمان مردم نهاد ثبت و به صورت قانونی مشغول فعالیت در حوزه های مختلف هستند. ضمن آنکه گزارشات ارسالی آنها نیز مورد استقبال و وثوق جامعه جهانی نیز قرار گرفته است.

تفرشی اظهار داشت: متاسفانه امروزه شاهد سواستفاده ابزاری از ظرفیت و موضوع حقوق بشر در راستای تحمیل سیاست های دول زورگو و استکباری می باشیم. کشورهایی که خود بانی مباحث حقوق بشری علیه کشورهستند، اکنون خودشان بانی تحریم های ظالمانه علیه ایران شده اند.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر افزود: هدف از برگزاری جلسات تعامل و همکاری با سازمان های مردم نهاد در حقیقت هم افزایی آرا و حصول نظرات منتج به تنظیم و ارائه گزارشات مستند و قابل دفاع در شورای حقوق بشر می باشد. فرآیندی که قطعا حضور و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد در ارتقای کمی و کیفی آن مفید فایده خواهد بود.

معاون امور بین الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت: موضوع حقوق بشر یک موضوع جهانی است فلذا نظر به عضویت کشور در معاهدات بین المللی متقابلا در راستای ایفای تعهدات خود که یکی از آنها گزارشات موسوم به UPR است، مسئولیت داریم.

تفرشی اظهار داشت: یکی از ابتکارات خوب شورای حقوق بشر تنظیم ساز و کار UPR است.‌ سازوکاری پویا با مکانیزمی قابل فهم و مسئولانه در راستای ارائه گزارشهای جامع کشوری از تحولات، پیشرفتها و کاستی های حقوق بشری کلیه کشورهای جهان. ما هر چهار سال و نیم یکبار باید گزارش UPR خود را تهیه و به شورای حقوق بشر ارائه دهیم.