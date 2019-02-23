دومین کنگره بین المللی جندی شاپور باستان در دزفول برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عصاری، عصر امروز در نشست خبری دومین کنگره بین المللی جندی شاپور باستان دزفول در محل دانشگاه صنعتی جندی شاپور، اظهار کرد: با تلاش های صورت گرفته طی روزهای ۷ و ۸ اسفندماه سال جاری ۲ سالانه دوم، دومین کنگره بین المللی جندی شاپور با ویژگی ایجاد گستره بین المللی و اطلاع رسانی بین المللی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این کنگره در ادامه اقدامات انجام شده در کنگره برگزار شده در سال ۹۵ است، افزود: با اقدامات انجام شده و پس از ارسال مستندات و مدارک در نوامبر ۲۰۱۷ ،سازمان جهانی یونسکو فعالیت جندی شاپور باستان به عنوان اولین دانشگاه جهان به قدمت ۱۷۵۰ سال را تایید کرد، در حالی که تاپیش ازاین تقویم آموزش عالی جهان کمتراز یک هزار سال بود.

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با بیان اینکه به گواه مستندات و روایت مورخان بالغ بر ۴۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه دانشگاه جندی شاپور باستان وجود داشته، عنوان کرد: براساس مستندات درکتاب ها و مقالات بین المللی، اولین نظام نامه آموزشی در حوزه دانشگاهی و نخستین بیمارستان جهان در جندی شاپور باستان بوده، ضمن اینکه نظام آموزشی بالینی پزشکی که امروزه شاهد آن هستیم نیز برگرفته از نظام پزشکی در جندی شاپور باستان است.

عصاری با بیان اینکه نهضت ترجمه برای نخستین بار در دانشگاه جندی شاپور باستان در دزفول آغاز شده، گفت: در سال ۲۰۱۵ سازمان ملل شعار جهان عاری از خشونت را مطرح کرد در حالی که در سال ۲۷۱ بر سر در دانشگاه جندی شاپور باستان جمله «علم و فضیلت برتراز بازو و شمشیر است» هک شده بود. بنابراین باید گفت جندی شاپور آغازگر موضوعات ارزشمند متعددی بوده که شاید در قرن حاضر طبیعی باشند.

وی بابیان اینکه همچون دوره اول، وزیرعلوم به عنوان رئیس کنگره، دکترعلی اکبرولایتی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری و رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به عنوان دبیراین کنگره خواهند بود، ادامه داد: افتتاحیه کنگره در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری با حضور ارکان اصلی کنگره خواهد بود ضمن اینکه معاونت رئیس جمهور، وزراء و یا معاونت های ۲ وزارت خانه فرهنگ و ارشاد و وزارت بهداشت و درمان نیز حضور خواهند داشت. سفیران دو کشور آلمان و ایتالیا نیز برای حضور در جشنواره به پاس گرامیداشت تمدن ۱۷۵۰ ساله جندی شاپور اعلام آمادگی کرده اند.

حضور ۱۰ دانشمند خارجی

رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور با بیان اینکه دومین کنگره بین المللی جندی شاپور ۱۰ میهمان خارجی حضور خواهند داشت، گفت: فرانسیس ریشار ایران شناس فرانسوی از مرکز تحقیقات ملی فرانسه و موزه لو، رشدی راشد دانشمند مسلمان تاریخ علم و فلسفه ازفرانسه، آموس برتولاچی ایران شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه پیزا ازایتالیا، پائولو دلائینی باستان شناس و جندی شاپور شناس ازایتالیا، برنو جنیتو باستان شناس و ایران شناس و عضو هیئت علمی شرق شناسی ناپل از ایتالیا، وارتان واسکانیان تاریخدان و شرق شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه ایروان از ارمنستان، ماریا دوتسنکو نماینده دبیرسازمان ملل درایران، سید زوار رحمان از هندوستان و دکتر بونته رایزن علمی سفارت فرانسه از جمله مهمانان خارجی کنگره خواهند بود.

عصاری در ادامه بررسی تاریخی و جغرافیایی جندی شاپور، جندی شاپور در جایگاه مکتب پزشکی، جندی شاپور در دوره اسلامی، جندی شاپور از منظر باستان شناسی، معماری و شهرسازی جندی شاپور و بررسی تاریخ علمی جندی شاپور و تاثیر آن در جهان را ۶ محور اصلی دومین کنگره بین المللی جندی شاپور باستان در دزفول عنوان کرد.

دبیر دومین کنگره بین المللی جندی شاپور باستان دزفول با بیان اینکه در کنگره سال ۹۵ است به گونه ای که مهمانان خارجی کنگره با شور و اشتیاق ویژه ای برای حضور در کنگره اعلام آمادگی کردند .

عصاری در ادامه جمع آوری تمامی مستندات قابل دسترسی در دنیا درخصوص جندی شاپور باستان را از جمله اقدامات کنگره قبلی برشمرد و افزود: در سال ۹۵ بالغ بر ۶۰۰ صفحه از مقالات معتبر خارجی که درخصوص جندی شاپور در دنیا نشرداده شده اند جمع آوری شد، ضمن اینکه برای دومین کنگره نیز ۳ کتاب دیگر از دانشمندان خارجی در خصوص ابعاد مختلف جندی شاپور که طی سال ها پیش تالیف شده جمع آوری و ترجمه شده اند.

آغاز حفاری منطقه منصوب به جندی شاپور باستان در روستای اسلام آباد

وی راه اندازی مرکز پژوهش های جندی شاپور باستان در محل دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با هدف رصد، حفظ و صیانت جندی شاپور را از جمله دستاوردهای کنگره سال ۹۵ برشمرد و گفت: متولی این مرکز که در ۳ گروه انسانی و تاریخ، شهرسازی و معماری و فناوری های نوین فعالیت می کند، نظام آموزش عالی بوده که این مرکزدارای بودجه مجزا نیز است.

عصاری با اشاره به آغاز حفاری منطقه منصوب به جندی شاپور باستان در روستای اسلام آباد و از خاک بیرون آمدن سازه های جندی شاپور به عنوان دیگردستاورد کنگره جندی شاپور در سال ۹۵ ، تصریح کرد: کاوشگران مختلفی از سراسر جهان برای همکاری درزمینه حفاری این منطقه اعلام آمادگی کرده اند اما با توجه به وسعت ۱۲۰۰ هکتاری این منطقه و عدم تدوین برنامه کلان برای این طرح شایسته است تا این اقدام عجولانه صورت نگیرد.

وی با اشاره به احتمال زخمی شدن کاوش ها و حساسیت به شرایط آب و هوایی، اظهار کرد: با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی کشوربه عنوان متولی حفاری منطقه باستانی جندی شاپور مقرر شده تا یک نقشه ۳ بعدی ازاین منطقه تدوین شود که با استفاده از سیستم های نوین بدون خاکبرداری موقعیت های زیرزمین دراین منطقه تشخیص داده شوند.

دبیر دومین کنگره بین المللی جندی شاپور باستان در ادامه منطقه و دانشگاه جندی شاپورباستان را یک ظرفیت جهانی درحوزه علمی، تاریخی، فرهنگی و انسانیت برشمرد و گفت: همه مسئولان متولی در کشوربایدباهمکاری یکدیگر این میراث ارزشمند را احیا کنند ضمن اینکه دانشگاه صنعتی جندی شاپور نیزازسال ۹۳ با اهتمام و برنامه ریزی هایی که صورت داده تلاش کرده تا مانع غبار غفلت بر این گنجینه ارزشمند باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول سوم و چهارم اسفندماه ۹۵ با حضور مسئولان کشوری و مهمانان خارجی در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شد.

دانشگاه جندی شاپور که اکنون تنها بقایایی از آن در مجاورت روستای اسلام آباد دزفول برجای مانده در عصر ساسانیان در یک هزار و ۷۵۰ سال پیش، نخستین و معتبرترین مرکز علمی جهان بود که رشته های پزشکی، فلسفه و نجوم در آن تدریس می شد.

طبق مستندات تاریخی موجود در شهر باستانی جندی شاپور، نخستین نظام نامه آموزش عالی جهان در این دانشگاه شکل گرفته است.

گفته می شود نظیر کتابخانه‎ دانشگاه جندی شاپور بابرخورداری از ۴۰۰ هزار جلد کتاب، هیچگاه در تاریخ تمدن دنیا دیده نشده است، این دانشگاه عظیم و کتابخانه بزرگ آن محل تلاقی افکار، اندیشه‎ها، دانشمندان و هنروران و دین‎پروران بوده و به تمام معنی یک دانشگاه مترقی و آزاد به شمار می‎رفته است.

دانشگاه جندی شاپور گذشته از آن که مرکزی بزرگ برای اشاعه و تعلیم دانش های گوناگون زمان، مانند پزشکی، داروسازی، داروشناسی، دامپزشکی، نجوم، ریاضیات، فلسفه، حکمت، الهیات و موسیقی بوده است، مرکز صلح، برابری و برادری نیز بوده و هزاران ایرانی، هندی، یونانی، رومی و سریانی در کنار هم در آنجا برای هدفی واحد تلاش و کوشش می‎کردند.

گفته می شود پنج سال پس از تاسیس دانشگاه، هزاران دانشجو و استاد خارجی به سوی شهر جندی شاپور روی آوردند و تعداد دانشجویان این دانشگاه به بیش از پنج هزار تن رسیده است.

این دانشگاه به دستور شاپور اول ساسانی درروستای اسلام آباد دزفول تاسیس شده بود.

شهر باستانی جندی شاپور با یک هزار و ۲۰۰ هکتار وسعت در ۱۲ کیلومتری شهر دزفول در مجاورت روستای اسلام آباد واقع است.

آثار برجای مانده این شهر در ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ به شماره ۴۶ در ردیف آثار ملی به ثبت رسید.