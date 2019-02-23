ظرفیت مسجد جامع بندرعباس در فازهای اول و دوم ۱۱ هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مومن آبادی شنبه شب در مراسم افتتاح فاز اول و دوم بزرگترین مسجد جامع ایران که در بندرعباس به بهره برداری رسید، بیان داشت: برنامه ریزی برای ساخت مکانی در بندرعباس برای نماز جمعه قبل از دهه ۷۰ آغاز شد اما با حضور آیت الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان از دهه ۷۰ تا امروز ۴ مرحله طی شد تا منجر به این بنای عظیم بزرگ نماز جمعه کشور شد.

وی عنوان کرد: مرحله اول ساخت بزرگترین مسجد ایران قریب به ۱۵ سال به طول انجامید. پیگیری و تملک زمین هم ۱۴ سال طول کشید. از سال ۸۵ مرحله اول کار با قراردادی که با شرکت طرف قرارداد شورای عالی سیاست گذاری ائمه جمعه منعقد شد و تا سال ۹۱ دو بار قراردادها تغییر کرد. در مرحله اول کار به دلیل مشکلات بودجه ای متوقف شد و در مرحله دوم مجموعه ای که در شرق مسجد به عنوان تجاری مشخص شده بود تا از محل فروش آن اعتبار مورد نیاز مصلی تامین شود به پیمانکار دیگر واگذار شد که باز هم به مشکل خورد.

مومن آبادی اظهارداشت: در مرحله اول و دوم ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدهی مواجه بودیم. از نیمه دوم سال ۹۱ برنامه نویسی برای ساخت مسجد جامع آغاز شد. به اتفاق نماینده ولی فقیه در هرمزگان و حجت الاسلام تقوی برنامه ریزی شد که مصلی تغییر کند و مسجد جامع ساخته شود.

به گفته وی، زمانی که بنده به عنوان نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و به دعوت آیت الله نعیم آبادی و حجت الاسلام تقوی به این پروژه دعوت شدم، تعدادی ستون الم شده بود که برای ساخت مسجد هم تغییری در ستون ها ایجاد شد و هم تقویت شدند. آنچه امروز به عنوان مسجد جامع شاهد آن هستیم جزو لطف الهی هیچی نبوده است.

نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خاطرنشان کرد: در طراحی و ساخت مسجد جامع به دلیل اینکه مسجد جامع یک بنای جدید بود، از تجربه جهان اسلام و اساتید ساخت مساجد استفاده کردیم. ۲۸ مسجد مطرح در جهان اسلام داشتیم که در سایت های گردشگری به عنوان مقاصد گردشگری معرفی شده بود یک نفر مامور شد به زبان انگلیسی و عربی این مساجد را مطالعه کند و تجربیات آنها در ساخت این مسجد به کار رود.

مومن آبادی تصریح کرد: برای اینکه هنر خودمان را به نسل های بعدی منتقل کردیم سعی شد در این مسجد حتما مورد کاربرد قرار بگیرد. در شبستان های غربی ارتفاع قوص ها ۲۴ و ۲۷ متر است که اینها نمادهای قدمت معماری ایران است. از هنر گچ در شبستان پایین این مسجد استفاده شد. هنر گچ به ۴ هزار و ۱۱۹ سال گذشته در معماری ایران بر می گردد. این ذخیره های معماری باید به نسل های آینده منتقل شود.

وی افزود: در سه دوره گذشته ۳۰ نفر از نخبگان هرمزگان عضو هیئت امنا بودند یا در بخش های مختلف اجرایی درگیر کار بودند بدهی مجموعه ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بود. و بنده زمانیکه منصوب شدم می توانم بگویم امروز که فاز اول و دوم مسجد به بهره برداری رسید بدهی مسجد جامع بندرعباس به پیمانکار ۳۸۱ میلیون تومان است.

به گفته مومن آبادی، مجموعه زیربنای شبستان های مسجد جامع بندرعباس ۱۱ هزار و ۵۱۷ متر مربع است که شش هزار و ۷۳ متر در فازهای اول و دوم تکمیل و به بهره برداری رسید و ۵ هزار و ۴۴۴متر از شبستان باقی مانده است. مجموع زیربنای مسجد ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع است. از این رقم ۱۹ هزار و ۸۵متر تکمیل شده است و ۷ هزار و ۴۱۵ متر باقی می ماند.

وی تصریح کرد: فاز سوم نمای بیرونی مسجد جامع خواهد بود و فاز چهارم شبستان غربی که در واقع شبستان اصلی مسجد خواهد بود به بهره برداری خواهد رسید. ظرفیت داخل شبستان در فازهای اول و دومی که به بهره برداری رسید با احتساب رواق ها ۱۱ هزار و ۹۳۰ نفر خواهد بود.

مومن آبادی خاطرنشان کرد: از مجموع هزینه های ساخت مسجد جامع بندرعباس ۴۳ درصد هزینه ها از محل فروش زمین تامین شده است و سهم دولت از زمان دولت احمدی نژاد که ۲ میلیارد تومان کمک شد تا کنون ۶ درصد است. سهم کمک مردم نیم درصد است و ۵۰ درصد با برنامه ریزی های انجام شده از محل های دیگر تامین شد.

نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ابرازداشت: برنامه این بود به موازات ساخت مسجد ساخت صحن هم به پیش برود. صحن مسجد برای ۳ هزار خودرو برنامه ریزی شده است. ۸۰ هزار متر خاک برداری در ۷ متر عمق در دو طبقه پارکینگ زده شود و سرویس های بهداشتی در ۴ ورودی مسجد احداث می شود.