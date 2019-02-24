به گزارش خبرگزاری مهر، این آیین ساعت ۱۵ تا ۱۷ ششم اسفند ۱۳۹۷ در سالن کنفرانس شماره یک مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون در خیابان حجاب تهران برگزار می‌شود.

بر اساس این خبر در دومین مهرآیین نکوداشت نامزدهای دریافت جایزه آستریدلیندگرن سودابه امینی شاعر و محسن هجری نویسنده کودک و نوجوان به ایراد سخنرانی می‌پردازند و نماینده شورای کتاب کودک نیز گزارشی ارایه خواهد کرد.

بر همین اساس سخنرانی فرهاد حسن‌زاده، ویژه‌برنامه‌ی پرسش و پاسخ، پخش نماهنگ و مراسم نکوداشت این هنرمند از دیگر بخش‌های این آیین است.

این آیین دومین برنامه از مجموعه چهار نکوداشتی است که برای نامزدهای دریافت جایزه ادبی آسترید لیندگرن سوئد از سوی کانون برگزار می‌شود و در ادامه در روزهای هفتم و هشتم اسفند نیز جمشید خانیان و هوشنگ مرادی‌کرمانیتجلیل خواهد شد.