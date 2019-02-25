به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در نشست خبری در تشریح ایرادات عملکرد دولت و راهکارهای عبور از مشکلات، گفت: وضعیت کشور، وضعیت خوبی نیست و در مورد راهکارهای برون رفت از مشکلات دیدگاه‌های متنوعی در کشور وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر دولت راهی را شروع کرد که به نظر من به بن‌بست رسیده است، افزود: مردم هم این را فهمیده‌اند که مسیری که دولت در این چند سال اتخاذ کرده و برای ارتباط رسمی با غرب و آمریکاتلاش داشته است، به بن‌بست رسیده است.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس تاکید کرد: به بن بست رسیدن برخی مسئولان غرب گرا به معنای به بن بست رسیدن کشور و ملت ایران نیست.

تبیین اشتباه استراتژیک دولت در ارتباط با غرب

دهقان با اشاره به دو خطای استراتژیک دولت،تصریح کرد: در مرحله اول، دولت طی سال های اخیر تلاش کرد فقط به صورت رسمی کار کند و فعالیت های اقتصادی غیررسمی انجام ندهد و همه چیز را برای دنیا شفاف کند و دوم آنکه، دولت یک اشتباه استراتژیک کرد و قبل از اینکه پیوندی با اروپا و آمریکا ایجاد کند پُل‌های پشت سر خود را برای ارتباط با کشورهایی مانند چین، ‌هند، روسیه و حتی کشورهای همسایه خراب کرد و این بزرگ‌ترین خطایی بوده که دولت مرتکب شده است؛مشکلات اقتصادی فعلی کشور ناشی از این دو اشتباه فاحش است.

وی بر همین اساس اضافه کرد: دولت به دلیل اشتیاق به ارتباط با اروپا و آمریکا قبل از اینکه بتواند همه مشکلات فی مابین را حل کند با رفتارهای عجیب و غریبی و با بد رفتاری ارتباط ایران با شرکای سنتی اش مانند چین و هند را تقریبا به هم زد.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: دولت رابطه خوبی که بین ایران و چین وجود داشت را به یک رابطه سرد تبدیل کرد.

دهقان با اشاره به اینکه ممکن است بگویند به هر حال چینی‌ها به دنبال منافع خود هستند، افزود: بله مشخص است که چینی‌ها به دنبال منافع خود هستند، چینی‌ها، روس‌ها و هندی‌ها و حتی ما هم دنبال منافع خود هستیم اما منافع آنها اقتضا می‌کرد که به صورت رسمی و بعضا غیررسمی با ایران ارتباط داشته باشند.

ایران در جنگ تحریمی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ پیروز شد

وی با بیان اینکه در طول‌ سال‌های ۸۹ تا نیمه اول ۹۲، تحریم‌های شدید از سوی غرب و آمریکا علیه ایران اعمال شد، خاطرنشان کرد: ایران از طریق رابطه با چند کشور مذکور توانست با تحریم‌ها مقابله کند و در سال ۹۲ اوباما در کنگره سخنرانی و اذعان کرد که تحریم‌ها علیه ایران عملاً به نتیجه نمی‌رسد.

این نماینده مجلس گفت: اصل این اعتراف نتیجه رویکرد هوشمندانه‌ی جمهوری اسلامی ایران بود.

دهقان تاکید کرد: جمهوری اسلامی با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همچنین ارتباط رسمی و غیررسمی با برخی کشورهای منطقه و کشورهای بزرگ که شرکای سنتی ما بودند، توانست دست برتر را نسبت به آمریکا در جنگ تحریمی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه با رویکرد اشتباهی که دولت داشت از ابتدا مسیر ارتباط با شرکای سنتی ایران را برهم زد و به امید اینکه برجامی به تصویب می رسد و ایران می تواند با اروپا و آمریکا ارتباط برقرار کند به چینی‌ها بی‌محلی کردند و حتی شرکت نفت چین را از کشور بیرون کرد، البته ورود هیات های اروپایی که یکی پس از دیگری وارد کشور می شدند بیشتر برای ایجاد یک فضای روانی تبلیغاتی به نفع دولت و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلقی شد و از آمد و رفت این هیئت ها حتی یک قرارداد اقتصادی حاصل نشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: رفت و آمد این هیئت ها در ایجاد توهم در ذهن برخی مدیران جهت بر هم زدن روابط کشور با چین، هند و روسیه و همسایگان بی تاثیر نبود.

دهقان بیان کرد: در همین رابطه شرکت دولتی هند که حاضر بود در چابهار و میدان فرزاد، ۲۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند را بیرون کردند و حاضر نشدند اجازه دهند این شرکت کار کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: دولت از یک سو رابطه گازی ایران را با پاکستان قطع کرده و اجرای قرارداد را متوقف کرد و از سوی دیگر به دلیل عدم پرداخت بهای گاز ترکمنستان روابط ایران با این کشور را دچار تنش کرد.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: در تحریم های سال ۸۹ تا ۹۲ بخشی از تحریم‌ها از طریق ترکیه برطرف می‌شد،روابط استراتژیکی در آن زمان بین ایران و ترکیه ایجاد شده بود.

کلید اقتصاد در زمان تحریم در دست وزارت نفت است

دهقان با بیان اینکه کلید اقتصاد کشور در زمان تحریم در دست وزارت نفت است، تصریح کرد: این کلید در دولت یازدهم و دوازدهم به شخصی مانند آقای زنگنه سپرده شد.

وی تصریح کرد: زنگنه اعتقاد چندانی به استفاده از توانمندی‌های داخلی نداشت و در مدت مسئولیت خود اقدامی در راستای تأسیس و احداث پالایشگاه‌ها انجام نداد و با نادیده گرفتن توانمندی های داخلی موجب شد وزارت نفت در زمینه استفاده از توانمندی‌های داخلی در صنعت نفت دچار عقب ماندگی شود.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تاکید کرد: وزارت نفت حتی برای انعقاد قراردادهای نفتی در زمان صلح هم آماده نبود چه برسد به زمان جنگ، تقریباً هیچ کار فوق العاده ای در زمینه نفت و گاز در زمان مسئولیت آقای زنگنه انجام نشد.

دهقان می گوید: وزارت نفت در این دوران پروژه های نیمه‌کاره دولت قبل را که باید در یک فرصت زمانی محدود تکمیل می شد را با تأخیر بسیار زیاد به اتمام رساند و یا آنها را نیمه‌تمام رها کرد.

وی تاکید کرد: نوع نگاه آقای زنگنه به رابطه با اروپا و آمریکا بیشترین اثر را در به هم زدن روابط گازی و نفتی ما با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای داشت.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با بیان اینکه فشارهای تحریمی اکنون به جایی رسیده است که بسیاری از کشورها نمی توانند به صورت رسمی با ایران همکاری کنند،افزود: ایران اگر می‌خواست کشور را تنها با تکیه بر روابط رسمی و منفعلانه اداره کند همان ابتدای جنگ باید دست های خود را به نشانه تسلیم در برابر صدام بالا می برد زیرا در آن زمان مسئولان پول را به صورت چمدانی از کشور خارج کرده و اسلحه وارد می کردند، بسیاری از سلاح‌های که اوایل انقلاب خریداری شد به صورت غیررسمی بوده است.

دهقان افزود: ما در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که در اوج تحریم‌های آمریکا علیه ایران بودیم حدود ۱۷۰ میلیارد دلار نفت را فروختیم که بخش اعظمی از آن به صورت غیررسمی بوده است. بنابر این ما هم از ظرفیت رسمی استفاده کردیم و هم از روش‌های غیررسمی.

وی ادامه داد: فعالیت موثر و غیررسمی اقتصادی برای فائق آمدن بر تحریم ها نه تنها مسئله قبیحی نبود بلکه این حق ایران بود که نفت خود را بفروشد و پول آن را وارد کشور کند تا بتواند از گردنه های خطرناکی که دشمن ایجاد کرده بود، پیروزمندانه عبور کند.

این نماینده مجلس یادآور شد: اما دولت یازدهم و دوازدهم چنان تبلیغاتی علیه فعالیت های موثر و غیررسمی اقتصادی کردند که گویا ما از ابتدای انقلاب کار اشتباهی کرده ایم در صورتی که از ابتدای پیروزی انقلاب در معرض فشارهای تحریمی دشمنان بوده ایم و اگر منفعلانه با تحریم ها برخورد می کردیم جنگ را در همان سال اول باخته بودیم و بعد هم قطعاً در دور اول تحریم‌ها در مقابل آمریکا شکست خورده بودیم.

دولت در شرایط فعلی دچار سردرگمی شده است

دهقان گفت: دولت در شرایط فعلی دچار سردرگمی شده است و نمی خواهد مسیر اشتباهی را که در این ۶ سال رفته اصلاح کند، این شهامت را ندارد که بگوید دولت مسیر اشتباهی را طی کرده است.

وی با بیان اینکه افرادی که در ۶ سال گذشته این مسیر اشتباه را طی کرده اند و کشور را در معرض خسارت قرار داده اند بعید است بتوانند مسیر دولت را تغییر دهند،تصریح کرد: به عبارت دیگر دولتمردانی که روابط ایران را با کشورهای منطقه و فرامنطقه ای خراب کرده اند و به اصطلاح همه تخم مرغ های خود را در سبد اروپا و آمریکا گذاشته اند اکنون دچار سردرگمی شده اند، به شکلی که نه خود دیگر روی رفتن به سوی شرکای قدیمی را دارند و نه شرکای قدیمی این افراد را می‌پذیرند و دیگر به اینها اعتماد می کنند یعنی کاری کرده اند که از این جا مانده و از آنجا رانده شده اند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اینکه برخی کشورهای بزرگ فرامنطقه ای که شریک سنتی ایران بوده اند، به برخی شخصیت‌هایی که اکنون در دولت هستند اعتماد نمی‌کنند و متأسفانه اراده جدی در برخی دولتمردان ما برای برقراری ارتباط نمی بینند، گفت: می‌گویند این‌ها همان افرادی بودند که ما را رها کردند، به ما لگد زدند و به امید اینکه می‌خواهند با اروپا رابطه برقرار کنند روابطشان را با شرق قطع کردند و این سیاست غلط روابط ایران را با شرکای سنتی به روابط سردی تبدیل کرده است از این رو اکنون آنها اعتمادی به این دولتمردان ندارند.

دهقان با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم نظام را قبول دارند.

وی افزود: البته مردم دو دسته هستند یک دسته بر اساس انگیزه‌های دینی و مذهبی تا پای جان پای این نظام می‌ایستند قبلاً بودند و اکنون هم هستند اما تعدادی دیگر ممکن است اینقدر هم انگیزه‌های مذهبی نداشته باشند اما معتقدند که اگر این نظام ضربه بخورد طبیعتاً جریان‌های خون‌ریزی مانند داعش بر کشور مسلط می‌شوند.

«بنابر این بخش مهمی از مردم بیش از اینکه به خاطر اعتقاداتشان پای نظام بایستند به خاطر امنیت، استقلال و عزت کشورشان پای نظام می‌ایستند.»

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس افزود: البته اکثریت مردم رهبری انقلاب را قبول دارند زیرا درستی تدابیر رهبری در همه دوره‌ها ثابت شده است چه آنهایی که رهبری را از منظر ولایت فقیه قبول دارند و چه آنهایی که به مسئله ولایت فقیه کاری ندارند و رهبری را به عنوان یک شخصیت دانا، حکیم و دارای حلم قبول دارند.

دهقان گفت: مردم اصل نظام را علی رغم همه مشکلاتی که وجود دارد قبول دارند، ۲۲ بهمن هم در خیابان‌ها آمدند و از نظام حمایت کردند و حتی روی کاغذها هم نوشتند این حمایت ما از نظام به معنای حمایت از مسئولان نیست و یا به معنی رضایت‌مندی از وضع موجود نیست و خیلی‌ها این را به زبان می‌آوردند بنابر این، مردم می‌خواهند اصل نظام بماند و واقعیت این است که ملت ایران هوشمند است و می‌فهمند که ما چقدر دشمن داریم اکنون اگر اصل نظام ضربه بخورد خطرات جدی برای تمامیت ارضی کشور پیش می‌آید.

وی با اشاره به علل نارضایتی مردم از مسئولان کشور، تبعیض را یکی از دغدغه‌های مردم خواند و گفت: برخی مسئولان جدا از مشکلاتی که به دلیل بی تدبیری برای کشور ایجاد کردند خودشان ثروت‌های نجومی جمع کردند و این تبعیض مردم را ناراحت می کند.

ثروت اندوزی مسئولان برای مردم قابل تحمل نیست

این نماینده مجلس می گوید: برخی از این افراد حدود ۳۰ سال در پُست های مسئولیتی کشور حضور داشته اند و چندین هزار میلیارد تومان ثروت جمع کردند؛ ثروت اندوزی مسئولان برای مردم قابل تحمل نیست.

دهقان، ثروت اندوزی مسئولان را ناشی از ضعف قوه قضائیه در برخورد با فساد مسئولان خواند و گفت: قوه قضائیه در این خصوص به وظیفه خود عمل نکرده است زیرا به دست آوردن ثروت های چند صد میلیاردتومانی یا چند هزار میلیارد تومانی جز از طریق رانت خواری و سوءاستفاده از موقعیت های مربوط به شغل و از طریق زد و بند و فساد صورت نمی گیرد و اگر قوه قضاییه و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور به وظیفه خود عمل می کرد ما گرفتار این اندازه فساد و تبعیض و شکاف طبقاتی نمی شدیم.

وی اظهار داشت: سه سال از زمان ابلاغ «قانون رسیدگی به اموال مسئولان» به قوه قضائیه می گذرد اما قوه قضائیه حتی آیین نامه اجرایی آن را نیز ابلاغ نکرده است.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: آقای آملی لاریجانی به هر دلیلی در سه سال گذشته هزینه اجرای «قانون رسیدگی به اموال مسئولان» را نداد و نتوانست افتخار اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را نصیب خود کند اکنون آقای رئیسی باید افتخار اجرای این قانون را نصیب خود کند.

دهقان به قانون رسیدگی به اموال مسئولان اشاره کرد و یادآور شد: اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان که در سال ۹۴ بعد از هشت سال پیگیری در مجمع تصویب شد می تواند از این به بعد بستری برای جلوگیری مسئولان کشور در قوای سه گانه و دستگاه های حکومتی از رانت خواری و سوءاستفاده باشد.

وی تاکید کرد: علاوه بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مهمترین راهبرد شفافیت و بازگرداندن اموال غیرمشروع است که اگر این دو اصل و قوانین مرتبط با آنها درست اجرا شود پالایش در درون نظام سیاسی صورت می گیرد و انسان های پاک در هر گروهی که باشند از انسان های ناپاک و مفت خوار و سوءاستفادگر متمایز می شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: مردم معتقدند که اگر قرار است مردم و مسئولان همه با هم مشکلات را تحمل کنند نباید بچه های مسئولان در خارج از کشور زندگی کنند.

دهقان گفت:مردم قبول نمی کنند که با مشکلات دست و پنجه نرم کنند اما مسئولان بچه های خود را خارج از کشور فرستاده و این نگرانی در بین مردم ایجاد شود که نکند برخی از مسئولان حتی ثروت های خودشان را همراه با فرزندان شان به خارج کشور فرستاده باشند.

لزوم جراحی بدنه مدیریتی کشور در «گام دوم انقلاب»

وی با تأکید بر لزوم جراحی بدنه مدیریتی کشور در «گام دوم انقلاب»، گفت: برخی مسئولان کشور دیگر ابتکار عمل نداشته و ذهنشان کار نمی کند و به شدت محافظه کار هستند این افراد از همه چیز می ترسند و بعضا دارای نقطه ضعف هایی هم هستند و جرات ریسک ندارند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با تأکید بر لزوم اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، اظهارداشت: باید مشخص شود که برخی مسئولان این اموال هزاران میلیاردی خود را از کجا آوردند. این کار لایه ای از اصلاح گری انقلابی است که باید در داخل کشور انجام شود پرچم این کار باید بر دوش قوه قضاییه باشد.

دهقان با تاکید براینکه افکار عمومی باید این اقدام انقلابی را از قوه قضائیه مطالبه کنند و رسانه‌ها نیز این مطالبه را به مسئولان منتقل کنند، افزود: مسئولان باید به زبان خوش این کار را انجام دهند نباید کار به جایی برسد که مردم با داد و فریاد این مطالبه به حق را از مسئولان داشته باشند.

مدیران ریسک ناپذیر و غربگرا باید پالایش شوند

وی با تأکید بر لزوم پالایش بدنه مدیریتی کشور گفت: بخشی از مدیران ما به شدت محافظه کار هستند و بیش از ۳۰ سال در این انقلاب مدیر بوده اند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اضافه کرد: این افراد دیگر کشش فکری برای ارزیابی وضعیت جدید کشور را ندارند و توان انجام اقدامات موثر برای فائق آمدن بر تحریم‌ها در آنها دیده نمی شود زیرا فضای دنیا تغییر کرده و فشار ها علیه ایران نیز تشدید شده است، این افراد مستعد حضور در این میدان نیستند.

«این افراد حتی دیگر علاوه بر دنیاگرایی و غرق شدن در مسائل مادی روحیه کار کردن در زمان صلح را ندارند چه برسد به زمان جنگ اقتصادی.»

دهقان با بیان اینکه برخی از این افراد دارای گرفتاری های مادی و معنوی هستند و تلاش و مجاهدت ندارند، گفت: علاوه بر اینها چون بیش از ۳۰ سال به این نحو مدیریت کرده اند و یک مدیریت بسته با یک تعدادی محدود را به کار گرفته اند توان فکری برای به میدان آوردن جوانان و مشارکت دادن آنها در مدیریت کشور را ندارند.

وی گفت: علاوه بر همه این موارد، آنها به این نتیجه رسیده بودند که باید همه راه ها را به سمت اروپا و آمریکا تنظیم کنند و با این اشتباه استراتژیک اکنون خودشان به بن بست رسیده اند و شهامت برگشتن از مسیر اشتباه خود را ندارند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: به بن بست رسیدن این افراد به معنای به بن بست رسیدن کشور نیست بلکه هم اکنون تمام مسیرها برای عبور از تحریم ها و شکست فشارهای آمریکا برای ایران باز است ولی این جریان توان مدیریت و شهامت طی کردن این مسیر را ندارد.

دهقان همچنین درباره راهکارهای مواجهه با دولت با توجه به انفعال دولت در برابر مشکلات موجود، گفت: بخشی از دوستان ما در مجلس معتقدند که اگر دولت همین امروز برود بهتر از فرداست دلایل ما در مورد ناکارآمدی دولت با رفقایمان مشترک است.

وی ادامه داد: دولت راه غلطی را می رود و این چهره ها نمی توانند کشور را اداره کند به همین جهت رفقای ما معتقدند که هر ساعت ماندن این دولت برای ملت ایران هزینه زا است بخش زیادی از مردم نیز این نظر را دارند و معتقدند این دولت باید تغییر کند.

دهقان تأکید کرد: مسیری که با جراحی مجلس از طریق عدم کفایت طی شود هزینه‌های سنگینی دارد و ممکن است کشور را مواجهه با بی ثباتی کند و هزینه جراحی ممکن است برای کشور سنگین باشد و بر فرض مجلس در کنار گذاشتن رئیس جمهور متعهد باشد که چنین وضعیتی در مجلس نیست، اصولا تصمیم نهایی در خصوص این جراحی با رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه نگاه مقام معظم رهبری تا این زمان این بوده است که کشور نباید دچار بی‌ثباتی شود،گفت: رفتار خشن و جراحی سخت دولت ممکن است موجب بی ثباتی کشور شود.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: دشمنان ما منتظر فراهم شدن فرصت برای ایجاد دو قطبی سخت در کشور و تحریم هزینه های امنیتی بر کشور هستند.

دهقان خاطرنشان کرد: ممکن است منافقین از بی ثباتی ناشی از جراحی سخت دولت سوء استفاده کنند، ما تجربه بنی صدر را داریم بعد از برکناری بنی صدر کشور، دچار جنگ درونی شد و ۱۷ هزار نفر کشته شدند.

دولت باید بایستد و کار خود را ادامه دهد

وی تصریح کرد: این تجربیات ما را به تأمل وا می دارد که آیا باید به سمت گزینه رفتار سخت با دولت برویم یا خیر؟ رفتار نرم در این خصوص نیز در اختیار مجلس نیست و این شخص رئیس جمهور است که باید تشخیص دهد می تواند در این شرایط کشور را اداره کند، آیا ایشان حاضر است از گذشته عبرت گرفته و چشم امید از آمریکا و اروپا بردارد و به سمت استفاده از ظرفیت های داخلی و ظرفیت کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای غیر از اروپا و آمریکا حرکت کند؟

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: برداشت ما از فرمایشات رهبری این است که دولت باید بایستند و کار خود را ادامه دهد. من نیز معتقدم دولت نباید با مشتی شعار بر کشور مسلط شود و در زمان خوشی و فراخی ریاست کند و در زمان سختی و فشار میدان را رها کرده و از پاسخگویی فرار کند.

لزوم تحول و جراحی در کابینه دوازدهم

دهقان با تأکید بر لزوم تحول و جراحی در کابینه، گفت: بر اساس این پیشنهاد رئیس‌جمهور باید بماند اما چهره هایی که کشور را دچار مشکلات اساسی کرده‌اند و مرد میدان جنگ اقتصادی نیستند باید بروند.

وی با اشاره به اینکه در زمینه نفت و گاز آقای زنگنه همه راه‌های فائق آمدن بر تحریم‌ها را بست، اظهارداشت: بنابراین، این فرد نمی تواند مشکلات را حل کند چرا که اولا اعتقادی به این موضوع ندارد و ثانیاً توان آن را ندارد. متخصصان داخلی به این فرد اعتماد ندارند، در سطح بین الملل نیز کشورهایی که شریک سنتی ما بودند به این فرد اعتماد ندارند.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: وضعیت بازار خودرو ناشی از بی لیاقتی و فساد مدیران است زیرا پشت صحنه خودرو شخصیت های خاصی در درون دولت هستند.

دهقان در توصیه ای به دولت، تصریح می کند: دولت باید افرادی را در کابینه خود راه دهد که اعتقاد به جراحی بدنه مدیریتی، توانایی و اعتقاد به ظرفیت‌سازی داخلی داشته باشند و متهم به تعارض منافع نباشند.

وی گفت: نیازی به تغییر وزرای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیست، باید وزرای اقتصادی کابینه تغییر کنند؛ باید بدنه مدیریتی وزارت نفت، صنعت، رفاه و سازمان برنامه اصلاح شود.

کشور در «گام دوم» به اصلاح گری انقلابی نیاز دارد

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار داشت: باید افرادی روی کار بیایند که برنامه مشخص و مدون برای مقابله با تحریم‌ها داشته باشند، متاسفانه تا امروز ما شاهد برنامه مدون و مشخص از سوی این وزارتخانه ها برای فائق آمدن بر تحریم‌ها نبوده ایم.

دهقان اظهار داشت: این وزارتخانه ها دچار سردرگمی هستند، دولت اگر می‌خواهد بر سر کار بماند باید جراحی اساسی در این مجموعه‌ها انجام دهد.

وی تأکید کرد: این راهکار قابل اجراست، آقای روحانی باید اراده کند و دولت خود را یکدست کند، نباید تفاوت دیدگاه در بدنه اقتصادی دولت وجود داشته باشد، نباید آقای روحانی جهانگیری و یا نوبخت نظرات متفاوت داشته باشند.

روحانی مدیران غربگرا را برکنار کند

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: کشور در گام دوم انقلاب به اصلاح گری انقلابی نیاز دارد، آقای روحانی باید خود به این نتیجه برسد که این نیاز وجود دارد و این پرچم را بلند کند و اصلاح گری انقلابی انجام دهد و مسئولان غربگرای دنیا پرست و ناتوان که راه های برون رفت از تحریم ها را بستند برکنار کند.

دهقان اظهار داشت: ما باید ثابت کنیم یک قدم از آمریکا جلوتر هستیم و جنگ مربوط به تحریم‌ها قبل از اینکه جنگ اقتصادی باشد جنگ اراده هاست، آمریکایی ها باید بفهمند که ما اراده داریم در این جنگ پیروز شویم و دست برتر را داریم.

وی با تاکید براینکه ما یک بار به آمریکا ثابت کردیم که تحریم ها اثر ندارد و آمریکا هم اذعان کرد که دیگر تحریم ها بر ملت ایران اثر ندارد، خاطرنشان کرد: این تجربه موجود است اما مردان این میدان باید وارد صحنه شوند، باید مردانی وارد این کارزار شود که جنس انقلابی دارند و می‌توانند به آمریکا ثابت کنند که در جنگ اراده ها و تحریم ها ملت ایران یک قدم جلوتر است و دارای ظرفیت های بین المللی برای عبور از تحریم هاست.

نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با بیان اینکه راه های فائق آمدن بر تحریم‌ها روشن است، گفت: جمهوری اسلامی دارای ۱۵ همسایه است، مبادله تجاری با برخی از این همسایه ها به تنهایی می تواند به آمریکا ثابت کند که ایران می‌تواند بر تحریم‌ها فائق بیاید.