بازار چین جهش کرد/سهام آسیایی به بالاترین سطح ۵ ماهه رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز دوشنبه پس از این‌که ترامپ، با اشاره به پیشرفت در مذاکرات، مهلت ضرب‌الاجل افزایش تعرفه‌های چین را تمدید کرد،سهام چین جهش کرد و موجب شد سهام آسیایی به بالاترین سطح ۵ ماهه برسد.

دلار استرالیا (اسویی)، که ارز واسطه سرمایه‌گذاری‌های چینی به حساب می‌آید، با این اخبار ۰.۴ درصد تقویت شد. دلار آمریکا هم به کمترین میزان ۷ ماهه خود در برابر ین ژاپن رسید.

سهام شرکت‌های بزرگ شانگهای ۲.۸ درصد جهش کرد. بخشی از این رشد مدیون تلاش‌های دولت برای تزریق نقدینگی جدید به بازار است. به این ترتیب رشد این شاخص از ابتدای سال تا کنون به ۲۰ درصد رسید.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن توانست ۰.۵ درصد رشد کند و با رسیدن به بالاترین سطح از ماه اکتبر تا کنون، رشد امسال خود را به ۱۰ درصد برساند.

نیکی ژاپن ۰.۶ درصد رشد کرد و به سطحی رسید که از ماه دسامبر تا کنون دیده نشده بود.

سخنان ترامپ همچنین باعث شد که سود اوراق خزانه‌داری کاهش یابد و شاخص ای‌مینی اس‌اندپی۵۰۰ آمریکا، در ساعات معاملات آسیایی، ۰.۳ درصد رشد کند.

ترامپ یکشنبه شب توییت کرد ضرب‌الاجل ۱ مارچ برای افزایش تعرفه کالاهای چینی را به تعویق انداخته و امیدوار است در موقع بستن توافق تجاری با رییس‌جمهور شی جین‌پینگ دیدار کند.

ترامپ توییت کرد پیشرفت‌هایی در مذاکرات مربوط به دارایی‌های معنوی، انتقال تکنولوژی، کشاورزی، خدمات و ارز، به دست آمده است.

در بازار ارز، نرخ شاخص دلار در برابر ارزهای مهم جهان به ۹۶.۴۵۵ واحد رسید.

در مقابل ین ژاپن، دلار در نرخ برابری ۱۱۰.۷۶ معامله شد.

یورو و پوند انگلیس، به ترتیب در نرخ برابری دلاری ۱.۱۳۴۰ و ۱.۳۰۶۵ ثابت بودند.